Energie Abschaltungen sind «Ultima Ratio»: Der Frauenfelder Gas- und Stromdienstleister Thurplus zur aktuellen Versorgungslage Ende Juni teilte der Bund mit, dass die Gas- und Stromversorgung noch sichergestellt sei. Nun informiert Thurplus über die Lage in Frauenfeld. Aufgrund der Einkaufsstrukturen am Weltmarkt könne man nicht garantieren, dass man kein Gas aus Russland in Frauenfeld ausliefere. Indes sei mit steigenden Gaspreisen zu rechnen.

Erdgastanks der Erdgas Ostschweiz AG. Bild: Alexandra Wey (Keystone)

Der Hitzesommer, die schwierige Lage der Versorgungssicherheit bei der Energie und die gleichzeitig geführte Klimadiskussion verunsichern weite Teile der Gesellschaft. Das schreibt Thurplus, der städtische Energieversorger, in einer Medienmitteilung. Als wichtigste Energieversorgerin in der Region sei man sich der besonderen Verantwortung bewusst und setze sich ein für grösstmögliche Transparenz inmitten der komplexen internationalen, schweizweiten und kantonalen Lage. Beim Bund würden Gespräche laufen für mögliche Abkommen mit Nachbarstaaten, damit in einer Mangellage weiterhin Gas in die Schweiz gelange. Überdies prüfe der Bund, wie der Aufbau von Gasspeicherkapazitäten in der Schweiz gefördert werden kann. Ende August werde über den aktuellen Stand informiert. Aufgrund der aktuellen Versorgungslage und der Diskussion auch innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten betrachtet Thurplus diese Verhandlungsziele als «sehr ambitiös».

Wie der Bund Ende Juni mitteilte, ist die Versorgung der Schweiz mit Strom und Erdgas derzeit sichergestellt. Neben den bereits getroffenen oder eingeleiteten Vorkehrungen zur Vorbeugung von Mangellagen bereite sich der Bund zusammen mit den Kantonen und der Energiebranche in verschiedenen Szenarien auf eine mögliche Gas- oder Strommangellage vor.

Keine Garantie, dass kein russisches Gas importiert wird

Der städtische Energieversorger Thurplus. Bild: PD

Auf die geografische Herkunft des Gases habe Thurplus kaum einen Einfluss, da es für Gas kein internationales Herkunftsnachweissystem gebe. Man kaufe das Gas primär am Grosshandelsmarkt in Deutschland und importiere es in die Schweiz. Dazu habe man sich in der Ostschweiz mit fünf Gasversorgern zusammengeschlossen. Deutschland bezog im vergangenen Jahr noch rund 50 Prozent seines Gases aus Russland. Zusammen mit den umliegenden Staaten versuche die Schweiz, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu reduzieren. Das aufgrund bestehender Verträge an Thurplus gelieferte Gas werde in der Praxis vielfach zwischen den Handelspartnern hin- und hergehandelt, sodass eine Zuordnung nicht möglich ist. Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine habe Thurplus einen sofortigen Beschaffungsausschluss für alle russischen Händler veranlasst. Ausschliesslich das lokal produzierte Biogas könne eindeutig zugeordnet werden.

Das sind in Frauenfeld Alternativen

Kundinnen und Kunden, die sich für das Thurplus-Produkt «BiogasPlus100» entscheiden, decken ihren Gasverbrauch zu 100 Prozent mit Biogas aus der Region. Dies sei im schweizerischen Herkunftsnachweissystem hinterlegt.

«Je gefragter Biogas aus der Region ist, desto mehr kann der Bau einer zusätzlichen Biogasanlage forciert werden. Und desto unabhängiger, wenn auch in kleinen Schritten, wird man von Gasimporten.»

Eine SolarInvest-Beteiligungsanlage von Thurplus auf dem Dach der Keller Stahl AG. Bild: Andrea Stalder

Und mit dem Produkt «Thurplus SolarInvest» könne man sich direkt am Bau von Solaranlagen in Frauenfeld beteiligen. Aktuell seien noch letzte Quadratmeter der gerade im Bau befindlichen Solaranlage auf dem Neubau des Athletics-Centers zu haben. Je grösser das Interesse an diesem Beteiligungsmodell sei, desto mehr Anlagen könne Thurplus realisieren.

Die gestiegenen Marktpreise hätten mit Sicherheit einen kostensteigernden Einfluss auf die zukünftigen Gaspreise von Thurplus. Eine Aussage über die Höhe der Preissteigerung lasse sich voraussichtlich Ende August nach der Kommunikation der Kostenfestlegung der Wintermassnahmen treffen. (red)