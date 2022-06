Einkaufen Neuer Leiter für Frauenfelder Coop-Filiale Fallengatter, die 60-jähriges Bestehen feiert Der Coop Fallengatter an der Schaffhauserstrasse in Frauenfeld existiert seit mittlerweile 60 Jahren. Dafür gibt es für die Kundschaft eine spezielle Aktion, und Tschütteler grillieren Bratwürste. Zudem hat Arlind Bllaca die Leitung der Coop-Filiale übernommen.

Arlind Bllaca, neuer Leiter Coop Fallengatter. Bild: PD

Vor 60 Jahren hat Coop seine Filiale Fallengatter am heutigen Standort an der Schaffhauserstrasse 17 in Frauenfeld eröffnet. Wegen dieses Jubiläums profitiert die Kundschaft diesen Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, von zehnfachen Superpunkten auf das ganze Sortiment. Ausserdem grilliert der örtliche Fussballklub an beiden Jubiläumstagen jeweils von 10 bis 16.30 Uhr Olmabratwürste für drei Franken. Der Erlös geht vollumfänglich an den FC Frauenfeld.

Per 1. Juni hat Arlind Bllaca die Leitung im Coop Fallengatter übernommen. Der 24-Jährige sammelte ab 2017 erste Erfahrungen im Supermarkt in Hallau und wechselte nach einem Jahr ins Allmendcenter in Frauenfeld, wo er sich zum Rayonleiter Getränke hocharbeitete. Im April 2021 wurde er stellvertretender Geschäftsführer im Coop Fallengatter, den er somit bereits aktiv mitprägen konnte. «Nach der Arbeit im grossen Coop im Allmendcenter gefällt mir der Kontakt zur Stammkundschaft im Quartierladen», sagt der Häuslener über seine neue Wirkungsstätte. Bllacas Vorgänger Rafael Garcia wechselte wiederum als stellvertretender Geschäftsführer ins Allmendcenter. (red)