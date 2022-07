Einfach sein mit gutem Wein: In Frauenfeld am letzten Winzerapéro vor der Sommerpause

Etwas Feines essen und trinken: Das ist jeweils samstags am Winzerapéro in der Freiestrasse in der Altstadt möglich. Diesmal wurde Wein von Schneiter aus Niederneunforn kredenzt. Dazu gab es Spiessli vom Grill vom Oberneunforner Higlander-Hof. Die Leute kommen in Scharen, weil man hier viele Bekannte trifft.