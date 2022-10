Konsum «Feilschen geht immer, aber es muss fair sein»: In Frauenfeld am letzten Flohmarkt der Saison auf Schnäppchenjagd Die einen sind das erste Mal im Burstelpark, andere kommen jeden Monat, um daheim Platz zu schaffen. Am Samstag fand der letzte Frauenfelder Flohmarkt der Saison mit 65 Ständen statt.

Interessierte Kundschaft am Flohmarkt im Burstelpark. Bild: Manuela Olgiati

Emsiges Markttreiben herrscht am Samstagmorgen im Burstelpark. Es ist die letzte Ausgabe des Flohmarktes in diesem Jahr. Bei herbstlichen und trockenen Temperaturen drehen zahlreiche Besucherinnen und Besucher ihre Runden. Da und dort bleiben die Menschen stehen für einen Schwatz mit Bekannten. Einer, der die Atmosphäre gut findet, aber nichts kaufen will, ist Besucher Lukas Hefti. Er sagt:

«Ich bringe einem Kollegen, einem Standbetreiber, Znüni.»

Eine Standbetreiberin. Bild: Manuela Olgiati

Kleider stehen hier zur Auswahl, Besteck und Geschirr. Nebenan lockt eine glitzernd goldene Dose. Eine Frau will die Abdeckung öffnen. «Anfassen ist nur bedingt erlaubt», sagt die Standbetreiberin, die auf Hygiene setzt. Eva Metzger kommt einmal im Jahr an den Flohmi. Sie sagt: «Das bedeutet Platz schaffen daheim.» Anstatt Dinge fortzuwerfen, wechseln Gegenstände die Besitzer. Flohmarktchef Bruno Wismer sagt:

«65 Stände sind verteilt auf dem Gelände. Andere Jahre waren es allerdings schon 90 Stände.»

Es glitzert und glänzt an den Flohmarktständen. Bild: Manuela Olgiati

Ein Stand lockt mit Musik. Familien halten Ausschau nach Schnäppchen. Das Angebot von Babykleidern für zwei Franken und Spielsachen ist gross. Markenjeans und Jacken im Secondhandangebot werden von Kundinnen genau geprüft. Standbetreiberin Carmen Kälin stellt jedes Mal am Flohmi Tische auf. Sie sagt: «Schmuck und Schallplatten sind bei Kunden beliebt.»

Nach der Pensionierung das Leben sortieren

Ein Paar, das Waren feil bietet. Bild: Manuela Olgiati

Etwas weiter vorne zeigt Doris Zinniker eine Auswahl an Weihnachtsschmuck. Sie verkauft zudem selbstgemachte Konfitüre. Rebecca Leber und Ami Hernandez locken zum Tisch mit glitzernden Christbaumkugeln. Nebenan probiert eine Besucherin eine hellblaue Jacke an. Das heisst: im Handspiegel die Passform prüfen und schliesslich für 15 Franken kaufen. Die Verkäuferin sagt:

«Feilschen geht, aber es muss fair sein.»

Ein Anziehungspunkt ist der Stand von Marianne Klarer. Gut gelaunt präsentiert sie eine poppige Vielfalt an neuwertigen Produkten. Sie sagt: «Seit zwei Tagen bin ich pensioniert, zuallererst sortierte ich nun meine Wohnung aus.»