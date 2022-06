Kultur Drei Jahrzehnte im Dienst der Frauenfelder Filmfreunde Das Frauenfelder Kino Cinema Luna hat sich an seiner Jahresversammlung neu aufgestellt.

Sie führen das Cinema Luna: Christof Stillhard (Programm), Markus Heer (Technik) und Noemi Signer (Geschäftsleitung).

Die Frauenfelder Filmfreunde tagten zur Jahresversammlung vor kurzem in ihrem Cinema Luna am Lindenpark. Vereinspräsident Beat Oswald begrüsste nach zwei digitalen Versammlungen rund 40 Mitglieder im Kinosaal. In seinem Jahresbericht erzählte er von den Herausforderungen für das Kino durch Corona. Während des Lockdowns beschloss der Vorstand eine tiefgreifende Änderung der Führungsstruktur.

Neu wird das «Luna» nicht mehr vom Vorstand geleitet, sondern der Vorstand stellt dazu die sogenannte «Kerngruppe Cinema Luna» ein, bestehend aus der neuen und alten Geschäftsleiterin Noemi Signer und den bisherigen Bereichsverantwortlichen Markus Heer (Technik) und Christof Stillhard (Programmation). Um die Strukturen übersichtlicher zu machen, traten die beiden altgedienten Filmfreunde aus dem Vorstand aus. Heer nach 25 Jahren, Stillhard nach 31 Jahren. Ebenfalls zurückgetreten sind Fabio Schönholzer und Fabio Donnaloia. (red)