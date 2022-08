Detailhandel 333 Meter voneinander entfernt: Mit der Übernahme von Coop liegen in Frauenfeld neuerdings zwei Jumbo in Schlagdistanz zueinander Im April hat die Coop-Gruppe die 41 Schweizer Jumbo-Filialen übernommen. Jumbo heisst nun auch der bisherige Coop Bau+Hobby, der in Frauenfeld in nächster Nähe zum alten Jumbo liegt. Was das für die Kundschaft und die Mitarbeitenden bedeutet, erklärt die Medienstelle. Eine weitere solche kleine Kuriosität gibt's in Arbon.

Der Eingang zum ehemaligen Coop Bau+Hobby an der Langfeldstrasse mit neuer Beschriftung. Bild: Belinda Schmid

Der blaue Elefant mit seinem Rüssel begrüsst neuerdings in zwei Filialen in Frauenfeld seine Kundschaft. Mit der im Frühling verkündeten Coop-Übernahme der 41 Schweizer Jumbo-Läden kommt es in der Thurgauer Kantonshauptstadt zu einer kleinen Kuriosität. Denn der Eingang des bisherigen Jumbo an der Riedstrasse 18 beim Towerkreisel liegt lediglich rund 333 Meter von jenem des Coop Bau+Hobby an der Langfeldstrasse 79a entfernt, der seit vergangener Woche auch mit Jumbo beschriftet ist.

Das bestätigt die Coop-Medienstelle auf Anfrage dieser Zeitung. Das Filialnetz von Jumbo ergänze die 84 bisherigen Standorte von Coop Bau+Hobby ideal, teilt Mediensprecher Daniel Hofmann mit. Sämtliche Standorte werden von Coop vollumfänglich weitergeführt, die Kundschaft kann neuerdings also innerhalb weniger hundert Meter in zwei verschiedenen Jumbo zum Einkaufen gehen. Hofmann meint:

«Das Sortiment wird mittel- bis langfristig vollständig harmonisiert.»

Dazu würden derzeit ausführliche und sorgfältige Sortimentsanalysen laufen, mit dem Grundsatz «Das Beste beider Welten». «Weil Jumbo und Bau+Hobby ohnehin sehr ähnlich ausgerichtet sind und daher bereits sehr vergleichbare Sortimente haben, wird sich das Sortiment insgesamt nicht stark verändern, in Details allenfalls noch besser», heisst es weiter. Für die Kundschaft sei das aber zu Beginn noch nicht direkt sichtbar. Nebst der Beschriftung verändert sich nächste Woche auch die Ladendekoration des Coop Bau+Hobby im Frauenfelder Langdorf.

Unveränderte Belegschaft in beiden Läden

Sowohl im «alten» Jumbo als auch im neuen setzt Coop auf hohe Anforderungen an die Produktqualität, «mit einem besonderen Augenmerk auf das wichtige Thema Nachhaltigkeit», wie Hofmann schreibt. Daher übernimmt der «alte» Jumbo unter anderem die bestehenden Marken Oecoplan und Naturaplan.

Coop will in ihren beiden nahe zueinander liegenden Jumbo-Filialen auf Fachkompetenz und Vielfalt fokussieren. Unverändert bleibt auch die Belegschaft in beiden Jumbo-Läden. Hofmann teilt mit:

«Das Personal in den Verkaufsstellen wird vollständig weiterbeschäftigt.»

Eine weitere Thurgauer Jumbo-Filiale befindet sich in Arbon, wo es ebenfalls eine doppelte Abdeckung mit dem blauen Elefanten kommt. Die dortige Coop-Bau+Hobby-Filiale an der Landquartstrasse hat letzte Woche ebenfalls eine neue Aussenbeschriftung erhalten. Die Ladendekoration sei bereits im Juni umgestellt worden.