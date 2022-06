Der etwas andere Festführer Caipi, Töffli, Poetry: Die Redaktion sagt, was am Mitsommerfest Frauenfeld während drei Tagen läuft Von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19.Juni, lockt das Mitsommerfest ins Frauenfelder Stadtzentrum auf die Promenade rund um die lange Tafel. In Sachen Kultur, Kulinarik und Attraktionen gibt es vieles. Darum bedarf es ganz persönlicher Empfehlungen des Ressorts Frauenfeld. Das bringt Licht in den Festdschungel.

Bild: Olaf Kühne/Grafik: Martin Ludwig

Drei Tage, fast 50 Programmpunkte und rund 60 beteiligte Verein: Das ist das Mitsommerfest Frauenfeld. Nach 2019 geht es zum zweiten Mal zwischen Promenade, Regierungsgebäude und Botanischem Garten über die Bühne. Am Freitag, 17.Juni, dauert der Festbetrieb von 17 bis 2 Uhr. Am Samstag, 18.Juni, kann man von 11 bis 2 Uhr festen. Und zum Abschluss geht das Mitsommerfest am Sonntag, 19.Juni, von 10 bis 17 Uhr.

Schriftstellerin Flora Hausammann. Bild: PD

Samstag, 16.15 Uhr und Sonntag, 14.15 Uhr.

Welches ist der einsamste Baum Frauenfelds? Die 25-jährige Schriftstellerin Flora Hausammann aus Frauenfeld erzählt auf der Gartenbühne die Geschichte über eine Besonderheit im Botanischen Garten. Ein Baum mit Stacheln, der über die ganze Stadt blicken kann: So viel sei verraten.

Ein Caipirinha. Bild: Manuela Jans-Koch

Freitag, Samstag, Sonntag.

Die Handballer vom Sportclub Frauenfeld präsentieren ihr Können über diese Tage nicht auf dem Sportplatz, sondern mit dem Quartierverein Kurzdorf hinter der Bar. Es gibt auf der Promenade eine Caipirinha-Bar mit Wohlfühloase. Ganz unsportlich ist das Ganze aber nicht, dank einer Torschusswand.

Video: PD/Mitsommerfest Frauenfeld

Ein Dürüm. Bild: Reto Martin

Freitag, Samstag, Sonntag.

Am Stand der Organisation für Flüchtlingsarbeit (Salem) vor der evangelischen Stadtkirche können Gäste ein eritreisches Kaffeeritual erleben. Es werden Dürüms mit Pulled Beef serviert und in einem Photo-Booth können Erinnerungsbilder gemacht werden. Am Abend gibt es ein Shisha-Stübli.

Strassenkünstler am Buskers-Festival 2016 in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Freitag, Samstag, Sonntag.

Während der drei Tage des Mitsommerfests gibt es Unerwartetes. Immer wieder tauchen Strassenkünstlerinnen und Strassenkünstler auf und präsentieren den Besucherinnen und Besuchern auf dem Festgelände ihre Kunst und ihr Können. Die Gäste können sich also überraschen lassen.

46 Bilder 46 Bilder (Bild: Donato Caspari)

Der Sämannsbrunnen in Frauenfeld, nachdem Spanien 2010 Fussballweltmeister geworden war. Bild: Nana Do Carmo

Samstag und Sonntag.

Zum Glück gibt’s am Brunnen am südlichwestlichen Ende der langen Tafel Sirup und nicht alkoholische Getränke. Und falls sich ein Kind am Sirup-Kinderbrunnen doch einen Zuckerflash holt: Liebe Eltern und Grosseltern, der lebensrettende Sanitätsposten ist nur wenige Meter entfernt in Sichtweite.

Mensch mit Messer, nicht Till. Bild. Shutterstock

Freitag, 17.45 bis 18.05 Uhr, und Samstag, 12 bis 12.20 Uhr.

Hoffen wir mal, Till trifft mit seiner Geschichte eines Messerwerfers ins Schwarze. Der Messerwerfer beehrt die Gartenbühne gleich zweimal. Und sollte Till tatsächlich mit Messern um sich werfen, empfehlen wir, sich mit einer Ritterrüstung zu schützen oder halt in Deckung zu gehen.

Südseite des Mount Everest, nicht in Frauenfeld. Bild: John Mcconnico (AP)

Freitag, Samstag, Sonntag.

Die begehrten 8000er in Nepal können bleiben, wo sie sind! Wahre Bergsteiger klettern am Mitsommerfest am Frauenfelder Himalaya. Etwas abseits des Festgeschehens ruft der Stand der Pfarrei St. Anna nach Gipfelstürmern. Zudem sind Besichtigungen des Turms der Stadtkirche St.Nikolaus möglich.

Video: PD

Blick in die Füllstation Frauenfeld an der Thundorferstrasse. Bild: PD

Freitag, Samstag, Sonntag.

Will sich der Gast am Mitsommerfest mal so richtig abfüllen lassen, ist der Stand der Füllstation auf der Promenade genau der richtige. Aber nicht, was Sie jetzt denken: Die Füllstation serviert Kuchen, Gebäck und «Iced Coffee». Bei dieser Hitze genau das Richtige – und alles andere als kalter Kafi.

Slampoet Dominik Muheim. Bild: Roland Schmid (BLZ)

Freitag, 20.15 bis 22.15 Uhr.

Auf der Gartenbühne geht es beim Poetry-Slam um nichts weniger als eine Flasche Schnaps. Alte Granden und junge Talente wie Dominik Muheim, Sarah Altenaichinger, Gregor Stäheli, Piera Cadruvi, Jan Rutishauser, Ralph Weibel, Ivo Engeler und Mathias Frei treten im Cupsystem zur Dichterschlacht an.

Video: PD/SRF

Eine berühmte Frauenfelder Salzisse von der Metzgerei Dober. Bild. Andrea Stalder

Freitag, Samstag, Sonntag.

Je später und flüssiger der Abend, desto wertvoller ist eine gute Wurst. Die Würstligruppe Sunnäschii hat nicht nur einen grossartigen Namen, sondern soll auch leckere Wurstwaren produzieren. Die gibt’s mit Brot. Und wenn dann wieder Flüssiges Platz hat, bekommt man beim Käpt’n einen Cocktail.

Töfflifahrer im Oberthurgau. Bild: Tobias Garcia

Freitag, Samstag, Sonntag.

Im Rahmen der Jugendangebote gibt es nicht nur die 20gi-Lounge oder Streetsoccer in der Konvikthalle, sondern auch neben der Kantonsbibliothek eine Töfflireparatur-Challenge mit der Firma Mofakult. Wer frisiert sein Höbeli am besten? Aber Vorsicht: Die Kantonspolizei patrouilliert am Fest.

Los Yukas aus Winterthur. Bild: PD

Freitag und Samstag, jeweils 23 bis 0 Uhr.

So richtig gut das Füdli schwingen lässt es sich Freitag und Samstag spätabends vor der Stadtbühne. Am Freitag spielen Los Yukas aus Winti eine süffige Mischung aus Latin-Ska, Balkan-Beats und Reggae, am Samstag gibt es von der Frauenfelder Kapelle Jamco Hip-Hop, Funk, Reggae und Blues. Tschaga.