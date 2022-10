Bodenpolitik Weil das Landkreditkonto randvoll ist: Gemeinderat Frauenfeld stimmt einer Bereinigung bei den Liegenschaften zu Der Stadtrat kann das Landkreditkonto entlasten. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend beschlossen. Vier städtische Liegenschaften werden deshalb ins Verwaltungsvermögen überführt. Eine Liegenschaft aus dem Landkreditkonto wird neu im Finanzvermögen geführt.

Wird vom Landkreditkonto ins Finanzvermögen verschoben: Die Liegenschaft an der Oberwiesenstrasse 16. Bild: Mathias Frei

Im Landkreditkonto (LKK) ist Grossreinemachen angesagt. Deshalb hat der Stadtrat dem Gemeinderat beantragt, vier Liegenschaften vom LKK ins Verwaltungsvermögen zu verschieben. Eine weitere Liegenschaft soll, so das stadträtliche Ansinnen, vom LKK ins Finanzvermögen übergehen. Die fünf Liegenschaften haben einen aktuellen Buchwert von 3,8 Millionen Franken, ihr Anlagewert indes beträgt gesamthaft 2,62 Millionen Franken.

Um ebendiesen Anlagewert wird das LKK nun entlastet. Denn der Gemeinderat hat die fünf Anträge betreffend Verschiebung viermal einstimmig und einmal mit zwei Gegenstimmen bewilligt.

Massnahme gibt dem Landkreditkonto Luft

Beda Stähelin, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Wie Beda Stähelin (Mitte) in Vertretung von Elio Bohner (CH), der die Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration präsidiert, am Mittwochabend erklärt, liegen im LKK aktuell mehr als 25 Millionen Franken. Die Bereinigung erfolge deshalb, um wieder in den reglementarischen Rahmen von ebendiesen 25 Millionen zu kommen. Die Überführung der Liegenschaften sei sinnvoll, sagt Sandro Erné namens der FDP. Diese Massnahme gebe dem LKK wieder Luft.

Priska Brenner-Braun, Gemeinderätin Grüne. Bild: PD

Wie Severine Hänni (SVP) sagt, stimme ihre Fraktion nach Klärung aller Unsicherheiten den Anträgen grossmehrheitlich zu. Priska Brenner-Braun (Grüne) begrüsst, dass der Stadtrat eine aktive Liegenschaftenpolitik betreibt und im Sinne der gleichnamigen Strategie die LKK-Bereinigung vornimmt. Wie Susanne Weibel Hugentobler (SP) erklärt, war das Geschäft auch in ihrer Fraktion unumstritten. Sie schlägt vor, dass Bereinigungen wie diese periodisch institutionalisiert stattfinden.