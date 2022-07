Bodenpolitik Grossreinemache im Landkreditkonto: Stadtrat Frauenfeld will Liegenschaften ins Finanz- oder Verwaltungsvermögen verschieben Bei fünf Liegenschaften im Eigentum der Stadt Frauenfeld mit einem aktuellen Gesamtwert von 3,8 Millionen Franken sei es nicht mehr sinnvoll, sie im Landkreditkonto zu belassen. Dann es gibt für die Grundstücke entweder Überbauungspläne oder sie werden von der Stadt genutzt, etwas als Park- oder Spielplatz. Die Bereinigung, über die der Gemeinderat befinden muss, entlastet das Landkreditkonto um 2,6 Millionen Franken.

Oberwiesenstrasse 16: Der Kaufvertrag wurde am 17. Mai 2022 beurkundet. Das Objekt geht per 1. Oktober 2022 in das Eigentum der Stadt über. Bild: Mathias Frei

Auspuffen ist angesagt. Die entsprechende Botschaft des Stadtrats an den Gemeinderat trägt den Titel «Überführung von Liegenschaften im Landkreditkonto in das Verwaltungsvermögen und das ordentliche Finanzvermögen der Stadt Frauenfeld». Konkret geht es um eine Bereinigung des städtischen Landkreditkontos (LKK). Vier Liegenschaften daraus will der Stadtrat ins Verwaltungsvermögen verschieben, eine ins Finanzvermögen. Der Stadtrat schreibt dazu in der Botschaft:

«Mit dieser Bereinigung wird das Landkreditkonto auf diejenigen Liegenschaften reduziert, für die momentan noch keine Nutzung vorgesehen beziehungsweise projektiert ist und die daher weiterhin im Landkreditkonto geführt werden müssen.»

Mit der Überführung der Liegenschaften in das Verwaltungs- und Finanzvermögen würden die bereits seit Jahren für städtische Aufgaben genutzten Liegenschaften sowie die neuen Liegenschaften definitiv dem jeweiligen Vermögen zugeteilt werden.

Instrument der aktiven Bodenpolitik Das Landkreditkonto (LKK), wie man es heute kennt, gibt es seit Inkrafttreten des städtischen Reglements über die Bodenpolitik im Jahr 1981. Der Rahmenkredit betrug 20 Millionen Franken. Auf 2006 bewilligten der Gemeinderat und hernach das Frauenfelder Stimmvolk eine Erhöhung des Rahmenkredits auf 25 Millionen. Das LKK dient dem Stadtrat als Instrument zur aktiven Bodenpolitik und verfolgt als Ziel gemäss Reglement, «eine planmässige städtebauliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern und Handänderungen zu unterstützen, die im öffentlichen Interesse liegen». Die abschliessende Kompetenz für Käufe, Verkäufe oder Tauschgeschäfte liegt in ebendiesem 25-Millionen-Rahmen beim Stadtrat. Wird ein Grundstück aus dem LKK zur Erfüllung einer städtischen Aufgabe verwendet, muss es ins Verwaltungsvermögen überführt werden. Um ein Grundstück aus dem LKK im Baurecht abgeben zu können, muss es der Gemeinderat zuvor ins Finanzvermögen überführt haben. Gemäss Reglement über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, das im Sommer 2016 in Kraft getreten ist, soll das LKK vermehrt für den Erwerb und die Abgabe von Grundstücken genutzt werden, die dem Zweck dieses Reglements dienen. (ma)

Die Liegenschaftenstrategie im Rücken

Hinter dieser Bereinigung steht die städtische Liegenschaftenstrategie, die der Gemeinderat im vergangenen Jahr im zustimmenden Sinn zur Kenntnis genommen hat. Praktisch alle Liegenschaften im LKK dienten der mittel- bis langfristigen Sicherstellung von städtischen oder hoheitlichen Aufgaben in Bezug auf die Liegenschaftenstrategie, heisst es in der vorliegenden Botschaft.

«Zur Gewährung des Zwecks des Landkreditkontos als Instrument einer aktiven Bodenpolitik sollen diese Liegenschaften in das Verwaltungsvermögen beziehungsweise in das ordentliche Finanzvermögen überführt werden.»

Im Februar hat die Stadt Frauenfeld die Liegenschaften Freie-Strasse 15, 17 und 19 gekauft. Bild: Ralph Ribi

Das schreibt der Stadtrat zwar nicht, aber das Entrümpeln schafft Platz – auch in finanzieller Hinsicht. Aktuell beträgt die Limite des LKK 25 Millionen Franken Anlagewert. Wie der Rechnung 2021 zu entnehmen ist, war das LKK per Ende 2021 mit 15,387 Millionen Anlagewert gefüllt. Der aktuelle Stand ist nicht bekannt. Über Zu- und Abgänge im LKK im laufenden Jahr erfährt man erst in der Rechnung 2022 mehr. Ein Zugang ist aber sicher schon bekannt, jedoch dessen Anlagewert (Kaufpreis): die drei Altstadthäuser an der Freie-Strasse.

Aktueller Buchwert liegt gesamthaft bei 3,8 Millionen Franken

Konkret geht es bei der Bereinigung um vier Werte, die ins Verwaltungsvermögen überführt werden sollen, und einen Wert, der zukünftig seinen Platz im Finanzvermögen haben soll. Die vier ersten haben einen Anlagewert von 1,32 Millionen Franken, das entspricht dem Kaufpreis. Um so viel würde das LKK also erleichtert. Der Buchwert, also die aktuelle Schätzung, liegt indes bei 2,5 Millionen. Einerseits geht es um die Parzelle 50552 an der Eisenwerkstrasse (1989 erworben). Sie wird für die Parkierung der städtischen Werkhofmitarbeitenden verwendet. Dann die Parzelle 61937 (Waffenplatzstrasse 16b, 2007 erworben): Sie wird durch den Werkhof als Aussenlager genutzt. Die Parzelle 70995 (Ifängli, Gerlikon, erworben 2010) dient als Spielplatz und Sportfläche für die Einwohnerinnen und Einwohner von Gerlikon. Und es geht um die Fünfzimmerwohnung in der Liegenschaft Walzmühlestrasse 26. Diese wurde vergangenen März mittels Vorkaufsrecht von der Ulrich-und-Berti-Frei-Jung-Stiftung zu einem «günstigen Kaufpreis» erworben und dient als preisgünstiger Wohnraum, wie der Stadtrat schreibt.

Stadt Frauenfeld: Überführung von Liegenschaften aus dem Landkreditkonto in das Finanz-/Verwaltungsvermögen

Ins Finanzvermögen, das jene Vermögenswerte umfasst, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung jederzeit veräussert werden können, soll die Liegenschaft Oberwiesenstrasse 16 verschoben werden. Der Kaufvertrag für die besagte Parzelle wurde am 17. Mai 2022 beurkundet. Das Objekt geht per 1. Oktober 2022 in das Eigentum der Stadt über. Buch- und Anlagewert sind entsprechend gleich: 1,3 Millionen Franken. Das Grundstück in der Wohnzone W2b grenzt an eine Parzelle von Thurplus und soll eine Überbauung über beide Parzellen in etwa 35 Jahren ermöglichen. Dann werden die Transformatoren von Thurplus das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Die Verschiebung der fünf Liegenschaften ins Verwaltungs- respektive Finanzvermögen liegt in der Finanzkompetenz des Gemeinderats, welche bei 2 Millionen pro Objekt liegt.