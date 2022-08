Kunst Blinder Fleck der Geschichte: Im Lindenpark in Frauenfeld macht eine Installation Halt über Söldnertum und Menschenzoos Die partizipative Installation «Nachdenken über das koloniale Erbe» der Berner Künstlerin Cilgia Rageth feierte am Freitagabend im Lindenpark Eröffnung. Bis 8.September kann das Werk rund um die Uhr besichtigt werden. Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm sprach bei der Eröffnung über seine Erfahrungen mit Kolonialismus.

Die Künstlerin Cilgia Rageth eröffnet am Freitagabend im Lindenpark ihre partizipative Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe». Bild: Mathias Frei

Das macht etwas mit einem und gibt ein düsteres Bild ab: An Stangen hängen schwarz eingefärbte Kleiderfetzen. Unweigerlich fragt man sich, wer sie einst getragen hat. Am Freitagabend sind sie klatschnass, als die partizipative Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe» von Cilgia Rageth im Lindenpark Eröffnung feiert. Die Kleider sind nass vom Regen – und sinnbildlich sind sie getränkt vom Schweiss und Blut, die für das koloniale Gebaren der alten Welt vergossen worden ist und heute noch vergossen wird. Rageths Installation reist durch die Schweiz, Frauenfeld ist die 24. von rund 50 Stationen. In gut zwei Jahren soll die Reise zu Ende sein.

Die Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe» von Cilgia Rageth. Video: PD

Die aus Bern stammende Kunstschaffende trägt das Thema schon seinen 1990er-Jahren mit sich. 2005 kam sie erstmals mit der Thematik der Menschenzoos in Kontakt. Mit der Installation wolle sie niederschwellig berühren und zum Nachdenken anregen, sagt sie. Damit man sich nicht in den akademischen Diskurs einklinken muss, sondern kurz vor den Textbeiträgen, die auch Teil des Werks sind, inne halten kann.

«Um nachzudenken, was einem dabei durch Kopf und Herz geht.»

Es geht um das Söldnertum, um Menschenzoos, um Rassismus, um den Umgang mit dem Fremden. Und dieses Nachdenken ist partizipativ. Rageth nimmt Textbeiträge zum Thema auf. So wächst das kollektive Nachdenken, damit dieser blinde Fleck der europäischen und auch Schweizer Geschichte Sichtbarkeit bekommt.

Schriftsteller Al Shahmani konnte wegen Krankheit nicht dabei sein

Der Frauenfelder Schriftsteller Usama Al Shahmani, der zur Eröffnung sprechen wollte, ist krankheitshalber verhindert. Dafür ist Stadtpräsident Anders Stokholm zugegen, der Gedanken mitgebracht hat zum Frauenfelder Ingenieur Alfred Ilg, der ab 1879 technischer Berater des äthiopischen Kaisers war. Stokholm sagt: «Das Ziel, dass Menschen und Staaten sich gleichberechtigt und auf Augenhöhe begegnen, mag eine Utopie sein, die es aber als Leitstern anzustreben wert ist.» Und er berichtet von schauderhaftem Kolonialismus, wie er ihn in den 1970er-Jahren seitens Dänemark in Grönland erlebte.