Bildung «Berufsfindung in der Oberstufe ist ein entscheidender Schritt im Leben»: In Frauenfeld arbeiten Schulen und Wirtschaft Hand in Hand Rund 90 Personen versuchten am diesjährigen Podium «Dialog Schule-Wirtschaft», in Gruppendiskussionen Ideen und Anforderungen für die perfekte Schnupperlehre zu formulieren.

In einer Gruppe diskutieren Teilnehmende über optimale Schnupperlehren. Bild: Hansjörg Ruh

Das Ziel ist dasselbe: Sowohl die Schulen Frauenfeld als auch Vertreter aus der Wirtschaft wollen dank guter Ausbildung auf allen Stufen und in allen Bereichen gute und zufriedene Mitarbeiter haben. Und weil das nicht erst in der Lehre anfängt, ist der in Frauenfeld gepflegte «Dialog Schule-Wirtschaft» ein wichtiges Instrument.

Vertreterinnen und Vertreter aus den beiden Bereichen haben beim Anlass bei der Sky-Frame AG einige Stunden miteinander gearbeitet, Fragen und Probleme diskutiert und sich bei der Veranstaltung des Industrie- und Handelsverein der Region Frauenfeld (IHF) auch ein wenig kennen gelernt, was eine spätere Kontaktaufnahme bekanntlich erleichtert. Gerold Eger, IHF-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer des Frauenfelder Werks von Baumer Electric AG, formulierte es so:

«Der Berufsfindungsprozess in der Oberstufe ist ein entscheidender Schritt im Leben der Schülerinnen und Schüler.»

Zufriedene Mitarbeitende auf allen Stufen seien die Basis für die Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Zentral für einen gelingenden Berufseinstieg sei eine enge Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Unternehmen. «Und diese läuft in Frauenfeld hervorragend», sagte Eger weiter.

Kurz vor Beginn des Anlasses in den Räumlichkeiten der Sky-Frame AG. Bild: Hansjörg Ruh

Schnupperlehre im Fokus

Der letztjährige Dialog beleuchtete Berufsfindung und -einstieg aus Sicht der Lernenden. Als Erkenntnis aus diesem Anlass kristallisierte sich die Schnupperlehre als bedeutendes und hilfreiches Element in der Berufsfindung heraus. Darum stellten die Organisatoren den diesjährigen Dialog unter das Motto «Schnupperlehre». Als Einstieg stand aber zunächst ein Rundgang durch die Sky-Frame auf dem Programm.

Dann folgten die Diskussionen in den Gruppen, in welchen definiert wurde, was Schülerinnen und Schüler, aber auch Betriebe unter dem Begriff Schnupperlehre verstehen. Die Gruppen definierten Ziele und Erwartungen aus Sicht der Schulen und der Unternehmen. Die rund 90 Teilnehmenden setzten sich mit diversen Fragestellungen auseinander und konnten interessante Erkenntnisse gewinnen. Diese helfen, die unterschiedlichen Sichtweisen zu verstehen, und tragen zur Optimierung der Schnupperlehre bei.