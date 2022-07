Wie der mittlerweile verstorbene Lehrer Hermann Wüthrich in der Festschrift zum 200-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Herten im Jahr 1989 festhält, diente der Hertemer Schulbrunnen bis 1884 der Wasserversorgung des Schulhauses. Dann war er einige Jahre ausser Betrieb. Bis die Schulgemeinde im Jahr 1894 die Wiederinstandsetzung des Brunnens beschloss. «Um mehr Wasser zu gewinnen, wurde er etwas weiter abwärts versetzt», wie Wüthrich schreibt. Die Brunnenstube befand sich im Strassengraben, was dazu führte, dass bei Regen das Brunnenwasser eingetrübt war. Darum verfügte der Kantonschemiker 1927, eine Kein-Trinkwasser-Tafel sei anzubringen. Das empörte die Schulbehörde so sehr, dass sie beschloss, die Brunnenstube zu erneuern – die 1928 in Betrieb ging und es noch heute ist. (ma)