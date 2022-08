Bauprojekt Regional und nachhaltig: Das Holz für den Frauenfelder Badineubau stammt aus dem Umkreis von gerade einmal fünf Kilometern 2000 Kubikmeter Nadelholz aus den Wäldern rund um Frauenfeld werden für den Hallenbadneubau verbaut. Mit der regionalen Holzbeschaffung will die Stadt Frauenfeld die Umwelt schonen und als gutes Beispiel vorangehen. «Das ist ein Schritt in die richtige Richtung», ist Förster Mathias Rickenbach überzeugt.

Dieses Holz beim Heerenberg liegt für den Badineubau bereit. Bild: PD

Das neue Hallenbad in Frauenfeld wird mit Holz gebaut und verkleidet, welches aus dem Umkreis von fünf Kilometern stammt. So heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Mit der regionalen Holzbeschaffung wolle man die Umwelt schonen und als gutes Beispiel vorangehen. Gut 20 Meter lange und bis zu 70 Zentimeter dicke Fichten liegen am Waldrand im Heerenberg. Rund 85 Jahre lang sind diese Bäume in die Höhe gewachsen und warten jetzt darauf, weiterverarbeitet zu werden. Einen weiten Weg haben die Stämme nicht mehr vor sich. Mathias Rickenbach ist Förster im Forstrevier Frauenfeld und zuständig für die Lieferung der Bäume:

Revierförster Matthias Rickenbach. Bild: PD

«Für so ein grosses und nahes Bauprojekt hat die Bürgergemeine Frauenfeld noch nie Holz geliefert.»

Seit Oktober 2021 wird an der Schlossmühlestrasse abgebrochen und wieder in die Höhe gebaut. Das Hallenbad soll eine Fassade aus Holz bekommen. Auch die tragenden Elemente und das Fachwerk innen werden aus Holz gefertigt.

Der Badineubau. Bild: PD

Energiestadt-Label Gold als Verpflichtung

Stadtrat Fabrizio Hugentobler ist Vorsteher des Departements für Thurplus, Freizeit und Sport und verfolgt seit Baubeginn das Ziel, wenn immer möglich regional und nachhaltig vorzugehen. Und das nicht nur beim Holz. Um den ökologischen Anforderungen der zertifizierten Gold-Energiestadt gerecht zu werden, ist der Neubau provisorisch für das Label Minergie-P-Eco zertifiziert. Beheizt wird die Schlossbadi künftig zu 100 Prozent klimaneutral und wird dafür am Fernwärmering der Ara angeschlossen. Hugentobler sagt:

Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bild: PD

«Der Neubau wird in Sachen Nachhaltigkeit und Energie in der Schweiz ein Leuchtturm sein, auch dank dem regionalen Baustoff Holz.»

Der Bau des Hallenbads benötigt 2000 Kubikmeter Rundholz, was 700 bis 1000 Bäumen entspricht. Dabei handelt es sich um Tannen und Fichten. Die Bürgergemeinde Frauenfeld liefert etwa 50 Prozent des Rohstoffs aus ihren Wäldern. Pro Jahr dürfen 2700 Kubikmeter Holz geerntet werden, weil diese Menge pro Jahr auch wieder nachwächst. Die anderen 50 Prozent Holz stammen aus Wäldern von Privaten und der Bürgergemeinde Gachnang. Rickenbach freut sich, an diesem Projekt mitzuwirken, hat für die Bäume aber eine düstere Prognose: «Nadelholz ist klimabedingt stark unter Druck.» (red)