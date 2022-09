Ausstellung Im Züri-Tram der untergehenden Moderne entgegen: Das ist Willi Oertig in der Frauenfelder Stadtgalerie Baliere Er sagt, das könne eine seiner letzten Ausstellungen sein. Aber auch mit 75 Jahren ist der Kradolfer Künstler Willi Oertig ständig unter Strom, weil er nicht anders kann. Fünf Jahre nach seiner letzten Schau in der Baliere ist er nun wieder in der Frauenfelder Stadtgalerie zu sehen, mit seiner ehrlichen realistischen Ölmalerei, die so wunderbar unspektakulär ist.

Willi Oertig in seiner neuen Ausstellung in der Stadtgalerie Baliere. Bild: Donato Caspari

So ein wundersamer Mensch, der einen einnehmen kann: Das ist Willi Oertig. «Ich habe schon vor 50 Jahren Eisenbahn gemalt und bin auch heute noch der einzige Schweizer Künstler, der das macht», sagt er. Züge und die dazugehörige Technik: Das war nie so in Mode als Motive für das Schöngeistige. Aber es muss ja auch nicht schön sein für Oertig, der heuer 75 Jahre alt geworden ist und seit 51 Jahren malt. Es muss für ihn einfach stimmen. Er habe das «Gspüri» dafür, sagt er. Er fotografiert seine Motive, die er intuitiv auswählt, und malt ab Foto und dem Realismus verpflichtet mit Öl.

In der Stadtgalerie Baliere. Bild: Donato Caspari

Unspektakulär ist Oertigs Realität, die er visuell konstruiert, im Normalfall nicht gross beachtenswert. Aber dieser Mensch haucht ihr seinen Geist ein. Was Oertig malt, wird besonders. Oertig erfindet mit seinen ehrlichen Bildern Geschichten. Und er erzählt viele Geschichten, weil er viel erlebt hat. Man mag jedes Wort hören und aufsaugen. Er sagt, er habe eine der offensten Biografien. Und:

«Das Schlimmste für einen Künstler ist das Vergessenwerden. Am zweitschlimmsten ist der Neid.»

Willi Oertigs neue Schau «Ein Malerleben». Bild: Donato Caspari

Oertig muss sich keine Sorgen machen, dass man ihn und sein Schaffen vergisst. Sein Nachlass ist seit Ende 2021 beim Kunstmuseum Thurgau. Das Staatsarchiv war auch interessiert. Staatsarchivar André Salathe sagte zu Oertig: «Du malst die untergehende Moderne.» Auf jeden Fall ist Oertigs Malerei aus der Zeit gefallen. Zu sehen ist das in der neuen Ausstellung «Willi Oertig – ein Malerleben» in der Stadtgalerie Baliere.

Seit 1989 im Thurgau daheim Willi Oertig ist diesen Spätwinter 75 Jahre alt geworden. Er stammt aus der Stadt Zürich. In den 50 Jahren seines Schaffens sind rund 1200 Exponate entstanden. In seinen jungen Künstlerjahren war Oertig der Naiven Kunst zuzuordnen. Heute nimmt man ihn, ein Autodidakt, als realistischen Künstler wahr. Im Jahr 1989 ist Oertig mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in den Thurgau gezogen. Er lebt in Kradolf, wo sich auch sein Atelier befindet. (ma)

Die vierte Einzelausstellung in Frauenfeld

Willi Oertigs Ausstellung. Bild: Donato Caspari

Vor fünf Jahren war Oertig letztmals in der Baliere. In Frauenfeld hat er auch schon zweimal beim Kunstverein ausgestellt, 1993 und 2008. Die neue Schau sei möglicherweise eine seiner letzten, sagt er, wirkt in diesem Moment grad ein wenig müde. Wenn sein Sohn Künstler werden wollte, würde er ihm sagen: «Spinnsch enart?» So kennt man ihn nicht. Oertig ist immer unter Strom.

«Wieso? Weil ich nicht anders kann.»

Er sei schon nicht mehr so produktiv wie früher, sagt er, der einst bei Zürich-Affoltern 2.-Liga-Fussball spielte und bei den Grasshoppers einen Vertrag hätte unterschreiben können. Aber er befand sich als zu wenig talentiert–- und wollte leben. Gleichwohl sind die knapp 50 Exponate in der neuen Baliere-Ausstellung grösstenteils in den vergangenen drei Jahren entstanden. «Von den 1200 Bildern, die ich bisher gemalt habe, sind vielleicht drei, vier ‹abverheit›», sagt er.

Exponate aus «Ein Malerleben». Bild: Donato Caspari

Das Unstete wird dank ihm zum Steten

Die Ausstellung «Ein Malerleben». Bild: Donato Caspari

Es hat auch schon geheissen, Oertig sei der Maler des Thurgauer Blues. Dabei malt er auch Eisenbahnen, Trams oder Kursschiffe. Er hat ein GA. Vielleicht hat er nachts schon auf der Bank gesessen bei der Schiffsanlegestelle, die nun zu sehen ist. Vielleicht liess er sich in der roten Wiener Strassenbahn schon nach Nussdorf fahren. Wieso Eisenbahnen?

«Das hat vielleicht mit dem Weggehen zu tun?»

Er weiss es selber nicht so recht. Er macht einfach. Das Unstete macht er so zum Steten. Auf einem Bild zeigt Oertig einen uralten Kassettenrekorder. Er sagt: «Den müsst ihr dann zu mir ins Grab legen.»