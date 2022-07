Verwaltung Zuständigkeit wechselt intern: Amt für Freizeit und Sport der Stadt Frauenfeld übernimmt den Pumptrack Weil die neue Zuordnung grad für Externe Klarheit schafft: Rückwirkend per 1.Juli wechselt die Zuständigkeit der Frauenfelder Pumptrackanlage vom Amt für Gesellschaft und Integration zum Amt für Freizeit und Sport. Finanziell hat diese Neuordnung keine wesentlichen Auswirkungen.

Ein junger Nutzer der Pumptrackanlage in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Seit Juni 2018 hat Frauenfeld einen Pumptrack auf der hinteren Badiwiese. Diese Anlage geht auf die Initiative des Kinderrates zurück. Seit der Eröffnung habe sich der Pumptrack, so heisst es in den aktuellen Stadtratsmitteilungen, zu einer vielgenutzten Freizeit- und Sportanlage sowie zu einem beliebten Aufenthaltsort für velobegeisterte Familien und Einzelpersonen entwickelt.

Rechts neben dem bestehenden Pumptrack soll ein Skillspark entstehen. Bild: Tobias Garcia

Zuständig für die Koordination und Finanzbeschaffung war das Amt für Gesellschaft und Integration (AGI), welchem der Kinderrat administrativ zugeordnet ist. Diese Zuständigkeit besteht bis heute, wobei der Unterhalt der Anlage von Anfang an durch den Werkhof erledigt wurde. Aktuell steht – wiederum auf Initiative des Kinderrates – eine Erweiterung der Anlage um einen Skillspark an. Dieses Bauvorhaben wird aufgrund geänderter Verantwortlichkeiten durch das Hochbauamt koordiniert, unter Mitwirkung des AGI sowie des Amtes für Freizeit und Sport (AFS). «Die in Zusammenhang mit der Liegenschaftsstrategie der Stadt geänderten Zuständigkeiten haben die involvierten Amtsleitungen veranlasst, die Zuordnung der Anlage zu überprüfen», heisst es.

Neue Zuständigkeit gilt rückwirkend seit 1. Juli

Bisher für den Pumptrack zuständig: Markus Kutter, Amtsleiter Gesellschaft und Integration. Bild: Tobias Garcia

Das AFS ist für sämtliche städtischen Freizeit- und Sportanlagen zuständig. Es verfüge über entsprechendes Fachwissen und Personal zur Koordination und Betreuung. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem Werkhof, der einen Teil der Anlagen unterhält. Die Betreuung der Anlage, etwa bei Anfragen für die Nutzung durch Sportorganisationen für Einzelanlässe, sei nicht die Kernkompetenz des AGI. Aus diesem Grund hätten beide Amtsleitungen den jeweiligen Departementsvorständen vorgeschlagen, die Zuständigkeiten neu zu regeln.

Neu für den Pumptrack zuständig: Roman Brülisauer, Amtsleiter Freizeit und Sport. Bild: Andrea Stalder

Neu soll das AFS vollumfänglich für die Pumptrackanlage verantwortlich sein. Der Stadtrat hat die neue Zuständigkeit rückwirkende per 1. Juli 2022 beschlossen. Der Unterhalt wird weiterhin durch den Werkhof vorgenommen, die Abschreibungskosten von jährlich 3500 Franken hingegen werden neu dem AFS belastet. Die zuständigen Stadträte würden das Vorgehen unterstützen, da die neue Zuordnung insbesondere Klarheit für Externe schafft. Zudem habe der interne Wechsel der Zuständigkeit voraussichtlich keine wesentlichen finanziellen Konsequenzen, heisst es in den Stadtratsmitteilungen. (red)