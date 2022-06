Abschluss Kantonsschule Frauenfeld: Mit Schlüsselkompetenzen auf den Stufen des Erfolgs An der Kantonsschule Frauenfeld haben 121 Schülerinnen und Schüler ihre Diplome in Empfang genommen. Drei Absolventen erhielten den Jimmy-Bauer-Preis für ihre Bestnoten.

Strahlende Gesichter bei Loric Hofmann, Yeal Aeberhard und Silvan Studer, die für ihre bestausgezeichneten Zeugnisse den Jimmy-Bauer-Preis erhielten.

Gedanken zur Kantizeit brachte Absolventin Janika Janshorn auf einen Nenner. «Die Prüfungen bedeuteten Stress bis wenige Stunden vor der Abschlussfeier.» Dass Nervenkitzel Erfolg brachte, zeigten die glücklichen Gesichter der Absolventinnen und Absolventen der Fach- und Informatikmittelschule, Berufs- und Fachmatura. Als krönender Abschluss haben 121 Kandidaten mit dem erfolgreichen Bestehen der Abschlussprüfung die letzte Hürde genommen. Am Freitagabend überreichte Rektorin Chantal Roth Diplome mit einem Händeschütteln und einer kurzen Gratulation. Dazu wird eine Rose verteilt.

Prorektor Oliver Szokody moderierte die Feier charmant, die musikalisch das Kanti Orchestra sowie Lorena Beadini (Gesang) und Raphael Jost (Klavier) umrahmten. «In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.» Das Zitat von Hermann Hesse über «Stufen» diente Rektorin Chantal Roth als Leitfaden ihrer Rede und sie schliesst mit diesem ab:

«Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.»

Rosige Zukunftsperspektiven. Nun kommen Spezialisierung und Vertiefung des Wissens in bestimmte Fachrichtungen. Manche machen ein Studium, andere praktische Erfahrungen mit einem Zwischenjahr.

Der Bühnenauftritt ist für vier Maturanden noch nicht beendet: Michael Fäh, Benedek Kámán, Jan Kott und Alexander Romberg haben einen Notendurchschnitt von 5,3 oder mehr erreicht und erhalten vom Departement für Erziehung und Kultur die Mappe zur Anmeldung für die Schweizerische Studienstiftung.

Nach Misserfolgen weitermachen

Carole Isler, die Künstlerin und Illustratorin aus Frauenfeld, sprach in ihrer Festrede von Wegweisern im Leben. Manchmal stehe ich vor einer Weggabelung. Isler hatte vor ein paar Jahren ihre Matura auch an der Kanti Frauenfeld abgelegt. Doch ihr Weg zur Kunst verlief zu Beginn nicht eben. Isler sprach von Misserfolgen und machte an ihrem eigenen Beispiel den jungen Absolventen Mut, immer weiterzugehen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Jimmy-Bauer-Preises mit drei Urkunden und je 600 Franken an die besten Absolventen – zwei sogar mit demselben Notendurchschnitt. Loric Hofmann und Silvan Studer an der Informatikmittelschule IMS erreichten für ihre Lehrabschlussprüfungen den Notendurchschnitt 5,77. Ebenso glückliche Besitzerin des zweitbesten Zeugnisses ist Yael Aeberhard im Fachbereich Gesundheit, Pädagogik an der Fachmittelschule mit Note 5,45.