Lampions, Funken und Spanferkel: So feiert Frauenfeld den Nationalfeiertag

Am Sonntag vor dem 1. August gibt es auf der Wiese bei der Festhalle Rüegerholz die traditionelle Nationaltagsfeier mit Musik, Festwirtschaft, Funken und einer Ansprache – in diesem Jahr von Gemeinderatspräsident Samuel Kienast. Er hält auch am Folgetag eine Rede, bei den 1.-August-Feierlichkeiten im Alterszentrum Park.