Thurgauer Bahnunternehmen Stadler gewinnt Ausschreibung in Newcastle-upon-Tyne Die Verkehrsbehörde Nexus beabsichtigt, mit Stadler einen Vertrag über die Lieferung von 42 METRO-Zügen zu unterschreiben. Stadler soll auch den Auftrag für die umfassende Instandhaltung der Tyne-and-Wear-Metro-Flotte für bis zu 35 Jahre erhalten.

Stadler hat sich in Newscastle-upon-Tyne gegen die spanische CAF und die japanische Hitachi durchgesetzt. Bild: Susan Basler

(pd/evw) Die Verkehrsbehörde Nexus in Newcastle-upon-Tyne (UK) hat bekannt gegeben, dass Stadler den Zuschlag für die Lieferung von 42 Metro-Zügen erhalten soll – inklusive einer Option auf weitere Züge. Die Züge sind für den Einsatz auf dem Netz der Tyne and Wear Metro im Nordosten Englands vorgesehen, das schreibt Stadlerrail in einer Medienmitteilung.

Das Netz von Tyne and Wear Metro bedient Newcastle upon Tyne, Gateshead, South Tyneside, North Tyneside und Sunderland im Verwaltungsbezirk Tyne and Wear im Nordosten Englands. Der Vertrag enthält auch den Auftrag für die umfassende Instandhaltung der ganzen Flotte für bis zu 35 Jahre sowie den Bau eines neuen Instandhaltungs-Depots. Der Auftragswert für die Lieferung der Fahrzeuge, die Erstellung eines neuen Depots und die Instandhaltung beläuft sich auf rund 700 Millionen Pfund Sterling. Stadler hat sich somit erfolgreich gegen die spanische CAF und die japanische Hitachi durchgesetzt.

Mit der Vergabe startet die Einsprachefrist von zehn Tagen. Die unterlegenen Bieter haben die Möglichkeit, gegen diesen Entscheid zu rekurrieren. Erst nach dieser Frist können die Verträge rechtskräftig unterzeichnet werden. Zu diesem Zeitpunkt wird Stadler ausführlich über den Auftrag informieren.