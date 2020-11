Stabile Arbeitslosenquote im Thurgau, mehr Voranmeldungen für Kurzarbeit im Kanton St.Gallen Im Oktober ist die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gestiegen. Im Thurgau blieb die Arbeitslosenquote hingegen stabil.

Im Thurgau bleibt die Arbeitslosenquote stabil, der Kanton St.Gallen verzeichnet einen leichten Anstieg. Bild: Manuela Jans-Koch

(red.) Die gegenüber dem Vormonat gleichbleibende Arbeitslosenquote von 2,5 % per 31. Oktober wird im Thurgau angesichts der angespannten Wirtschaftslage mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Im Oktober waren 3'818 Personen arbeitslos, 76 weniger als im September. Auch die Quote der Stellensuchenden ist konstant. Mit 7'264 gemeldeten Stellensuchenden verharrt die Quote bei 4,7 %, auch wenn sich die Anzahl Stellensuchender um 59 erhöht hat.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Arbeitslosenzahlen noch immer markant höher als vor den Folgen der Covid-19-Pandemie. Im Oktober 2019 registrierte der Kanton Thurgau bei einer Quote von 1,8 % 2'827 Arbeitslose, also 991 Personen weniger als aktuell. Die Anzahl Stellensuchender stieg innert Jahresfrist von 5'456 im Oktober 2019 (Quote 3,5 %) um 1'808 auf 7'264 per 31. Oktober 2020 (Quote 4,7 %).

Anstieg bei ausländischen Arbeitslosen

Wie in jedem Herbst ist im Oktober ein Anstieg bei den ausländischen Arbeitslosen zu beobachten, teilt der Kanton Thurgau weiter mit. Innert einem Monat erhöhte sich die Anzahl von 1'902 auf 1'942 (+40), währendem sich die Zahl der arbeitslosen Schweizerinnen und Schweizern um 116 reduzierte, von 1’992 auf 1'876. Sowohl bei den Frauen als bei den Männern sank die Anzahl von der Arbeitslosigkeit Betroffener. So reduzierte sich die Zahl arbeitsloser Frauen von 1’662 auf 1'636 (-26), die Zahl arbeitsloser Männer von 2'232 auf 2'182 (-50).

Längere Arbeitslosigkeit

Auch wenn sich die Anzahl Arbeitsloser bei allen Kategorien bezüglich Dauer verminderte, stieg der prozentuale Anteil von Personen, die über ein Jahr arbeitslos sind von 17,4 % auf 17, 6 %. In konkreten Zahlen betraf es laut Mitteilung im Oktober 671 Personen (-5). In der Kategorie 7 bis 12 Monate Arbeitslosendauer sank die Zahl von 1’011 auf 981 (-30). Bei den sogenannten Kurzarbeitslosen in der Kategorie 1 bis 6 Monate, die mit 56,7 % immer noch den grössten Anteil hält, reduzierte sich die Anzahl Personen um 41, von 2'207 im September auf 2'166 im Oktober.

Offene Stellen im Thurgau

Per 31. Oktober 2020 waren bei den Thurgauer RAV 1’374 offene Stellen registriert (+238 gegenüber dem Vormonat). 1’059 dieser Stellen waren meldepflichtig; 315 Stellen unterstanden nicht der Meldepflicht. Zugänge gab es im September 1’345 (+245), 1’092 meldepflichtige und 253 nicht meldepflichtige Stellen. Abgänge bei den offenen Stellen verzeichnete der Thurgau 1’107 (-69). Davon waren 827 meldepflichtig, 280 waren nicht meldepflichtig.

Ende Oktober 2020 waren im Kanton St.Gallen 13'605 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet, teilt der Kanton mit. Im Vergleich zum Vormonat sind das 178 Stellensuchende oder 1,3 Prozent mehr. Gegenüber dem Oktober 2019 beträgt die Zunahme mit 40,5 Prozent etwas weniger als im Vormonat. In der ganzen Schweiz sind es knapp 37 Prozent, im Thurgau 33 Prozent.

Leicht sinkende Zahl der jüngeren Stellensuchenden gegenüber dem Vormonat

Die Zunahme des Anteils der 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden gegenüber dem Vorjahr ist mit rund 42 Prozent nicht mehr so hoch wie in den Vormonaten und entspricht ungefähr der Zunahme bei den 25-49-Jährigen. Im Vergleich zum September sank die Zahl der Stellensuchenden 15-24-Jährigen um 60, jene der 25- bis 49-Jährigen stieg um 143 und jene bei den 50-Jährigen und Älteren um 95 Personen.

Keine grossen Veränderungen in den Wahlkreisen

Im Oktober gab es in den Wahlkreisen laut Mitteilung der Staatskanzlei keine ausgeprägten Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Sie lagen zwischen -0,5 Prozent im Wahlkreis Wil und +2,6 Prozent im Wahlkreis See-Gaster. Im Jahresvergleich bleibt der Anstieg in allen Wahlkreisen weiterhin hoch, zwischen 29 Prozent im Toggenburg und 50 Prozent im Sarganserland.

Anträge auf Kurzarbeit nehmen leicht zu

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit sind gegenüber dem Vormonat leicht angestiegen. Ende Oktober sind vom Amt für Wirtschaft und Arbeit Gesuche von rund 2'100 Betrieben für knapp 31'000 Mitarbeitende bewilligt worden. Dies entspricht jedem zehnten Beschäftigten im Kanton St.Gallen. Im produzierenden Sektor ist es etwa jeder Fünfte, bei den Dienstleistungen jeder Sechzehnte.