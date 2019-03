Kommentar

Eigenkapitalreserven von rund einer Milliarde Franken: St.Galler Staatshaushalt auf gesundem Kurs

Einmal mehr sorgt eine überraschend positive Entwicklung der Einnahmen für eine Besserstellung der St.Galler Staatsrechnung in Höhe von fast 200 Millionen Franken. Zudem liegt das bereinigte Aufwandwachstum erfreulicherweise unter dem Wirtschaftswachstum, die sogenannte Staatsquote ist also rückläufig. Der kantonale Finanzhaushalt ist also gerüstet für die kommenden Steuererleichterungen.