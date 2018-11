Zug prallt in Staad in Lieferwagen +++ Gleise voll mit Schlachtabfällen +++ Strecke St.Gallen-Buchs unterbrochen In Staad ist am Mittwochnachmittag ein Lieferwagen mit einem Zug zusammengestossen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Strecke St.Gallen-Buchs bleibt bis auf weiteres gesperrt. Tim Naef

Bilder: Jolanda Riedener 5 Bilder Unfall in Staad: Zug kracht in Laster voll mit Schlachtabfällen

«Beim Zusammenstoss ist der Lieferwagen umgekippt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Verletzte habe es keine gegeben. Unglücklicherweise sei der Lieferwagen mit Schlachtabfällen beladen gewesen. «Die ganzen Gleise sind nun voll damit», so Schneider.

Lieferwagen bleibt zwischen Abschrankungen stecken

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr. Der Lieferwagen sei beim Übergang Blattenweg in Staad steckengeblieben. «Kurz darauf ist der Zug in den Lieferwagen geprallt», so Schneider. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Laster gekippt und die Schlachtabfälle, welche geladen waren, hätten sich auf die Gleise entleert.

Um die Unfallstelle zu Räumen, sei ein Kran aufgeboten worden, so Schneider. «Bis die Strecke wieder frei ist, dürfte es aber noch dauern.

Zugsverkehr ist unterbrochen

Aufgrund des Unfalls ist die Strecke zwischen St.Gallen und Buchs derzeit unterbrochen. Pendler müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.