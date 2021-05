Staad Jetzt im Ticker: Einsatzkräfte starten zweiten Versuch – heute soll das abgestürzte Flugzeug aus dem Bodensee geborgen werden Mitte Februar stürzte ein Kleinflugzeug vor Staad im Bodensee ab. Die erste Bergungsaktion missglückte. Es gab Komplikationen, die vor allem mit der Tiefe des gesunkenen Wracks zusammenhingen. Nun wagen die Einsatzkräfte einen zweiten Versuch. Verfolgen Sie die Bergung des Flugzeugs hier live.

10:27 Uhr

Gemäss Angaben eines Polizisten hat die Bergungsaktion plangemäss starten können. Genauere Angaben vom Schiff gebe es derzeit noch keine. Man verspreche sich bei der heutigen Aktion mehr Glück als bei der missglückten Bergung am 25. Februar. Die Kantonspolizei berichtete, dass diesmal diverse Vorbereitungsarbeiten zur Bergung getätigt wurden. So hatten Taucher Ende April das Arbeitsseil mit Gurten und das Lastenseil bereits abgelassen.

Die Gurte wurden unter den Tragflächen des Flugzeugs angebracht, das Lastenseil eingeschlauft und auf 49 Metern am Bojenseil fixiert. Deswegen werde der Tauchgang diesmal sehr viel weniger kompliziert, sagt der Polizist vor Ort. Auch das schlechte Wetter sollte die Bergungsarbeiten nicht beeinträchtigen.

«Die Taucher sind ja sowieso nass.»

10:25 Uhr

Mehrere kleinere Boote nähern sich der Fähre, ein kleineres Schlauchboot dreht dort seine Kreise. Vorne an der Fähre ist ein grosser Greifarm befestigt, noch bewegt er sich nicht. Erste Schaulustige treffen ein. Die Schwalben in Hafennähe fliegen tief.

Das abgestürzte Kleinflugzeug wird vor Staad aus dem See geholt und dann im Hafen Rorschach zerlegt und verladen.

Bild: Michel Canonica

09:50 Uhr

Die Fähre ist in Stellung. Vor einigen Minuten war sie am grauen Horizont aufgetaucht. Der zweite Versuch, das am 18. Februar vor dem Flughafen Altenrhein im Bodensee abgestürzte Flugzeug zu bergen, hat nun begonnen. Starker Wind und Regen dürften die Bergungsarbeiten nicht vereinfachen. Schaulustige sind dieses Mal keine im Hafen Staad anzutreffen, von wo aus das Geschehen auf dem See zu verfolgen ist. Wohl auch wegen des schlechten Wetters.

Der zweite Versuch, das im Bodensee abgestürzte Flugzeug zu bergen, hat nun begonnen. Bild: Enrico Kampmann

09:22 Uhr

Noch nicht viel los: Um kurz nach 9 Uhr sind in Staad noch keine Menschen und keine Boote in Sicht.

09:12 Uhr

Der Start der Bergung durch Taucher ist für 10.15 Uhr geplant. Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist daher offen. So sieht das geplante Vorgehen aus:

08:59 Uhr

Die Arbeiten in über 80 Meter Wassertiefe sind sehr anspruchsvoll. Seit dem ersten Bergungsversuch wurden nach Angaben der Kantonspolizei St.Gallen diverse Vorarbeitungsarbeiten gemacht. So wurden am 29. April das Arbeitsseil mit Gurten und das Lastenseil bereits abgelassen, die Gurte unter den Tragflächen des Flugzeugs angebracht, das Lastenseil eingeschlauft und auf 49 Metern am Bojenseil fixiert. Zudem wurde mit einem zweiten Seil gesichert und die Türe des Cockpits geschlossen.

08:43 Uhr

Am 18. Februar um 11.30 Uhr ging bei der St.Galler Kantonspolizei die Meldung ein, dass ein Flugzeug vermisst werde. Es kam zu einem Grosseinsatz der Rettungskräfte, das verunfallte Kleinflugzeug und der Pilot wurden bei Staad im Bodensee aufgefunden. Der Pilot wurde gerettet, das Flugzeug befindet sich noch immer 84 Meter unter der Wasseroberfläche.

Der erste Bergungsversuch eine Woche nach dem Absturz missglückte. Es kam zu Komplikationen, die Aktion wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Die Absturzursache ist weiterhin unbekannt und Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Die erste Bergung musste abgebrochen werden. Bild: Michel Canonica (25. Februar 2021)

Heute starten die Einsatzkräfte einen zweiten Versuch. Das Bergungsschiff soll um etwa 9 Uhr bei der Absturzstelle sein. Wir sind vor Ort und halten Sie hier live über alle Geschehnisse auf dem Laufenden.