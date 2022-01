St.Gallen Wieder ein Burgerladen am Bohl: Auf Burger King folgt «Holy Cow!» Ende 2021 hat der Burger King beim Marktplatz Bohl geschlossen. Nun zieht die Lausanner Gourmet-Burgerkette «Holy Cow!» in die Lokalität ein. Die neue Filiale soll Anfang März eröffnen.

Bis Dezember 2021 war hier ein Burger King: Am Marktplatz Bohl eröffnet im März ein neues Burger-Restaurant. Bild: Alain Rutishauser

Nachdem Burger King Ende 2021 seine Filiale am Bohl aufgegeben hat, ist nun klar, wer der Nachfolger wird. Auf die internationale Burgerkette folgt... eine weitere Burgerkette, allerdings dieses Mal eine mit inländischen Wurzeln. «Holy Cow!» hat seinen Ursprung in Lausanne und konnte seit der Gründung im Jahre 2009 ein Netz aus fünfzehn Filialen aufbauen, darunter drei in Zürich sowie Filialen in Luzern, Basel und Genf. Nun folgt Nummer 16 in St.Gallen, und das schon sehr bald, wie in den Schaufenstern beim Marktplatz Bohl zu lesen ist.

«Holy Cow!»-Fans brauchen noch etwas Geduld

«Wir planen, Anfang März beim Bohl zu eröffnen», sagt Sven Gerster, Head of Business Development bei der Holy Cow! Gourmet Burger Co. Ein genaues Datum stehe derzeit noch nicht fest, Anfang Januar hätten die Umbauarbeiten begonnen.

«Holy Cow!» habe schon länger über einen Standort in der Ostschweiz nachgedacht. «Nun hat sich mit der Lokalität beim Marktplatz Bohl eine sehr gute Lösung ergeben», sagt Gerster. Die Filiale habe viel Licht, zwei Stockwerke und sei sehr zentral gelegen mit vielen Schülerinnen und Schülern, aber auch Studentinnen und Studenten, die in der Nähe unterwegs seien. Gerster weiter:

«Fast 100 Prozent unserer Produkte stammen aus der Schweiz, das Brot, das Fleisch, der Salat. Deshalb hat die Expansion in der Schweiz für uns Priorität.»

Mit der Filiale in St.Gallen wolle man nun auch in der Ostschweiz Fuss fassen.

Viele Pächterwechsel in den letzten fünf Jahren

Die Lokalität hat in der jüngeren Vergangenheit eine hohe Mieterfluktuation durchgemacht. Seit Anfang der 1970er-Jahre war darin der Schuhverkaufer Bata eingemietet. Im November 2016 folgte dann eine Chickeria-Filiale. Nach drei Jahren verkaufte die Migros Ostschweiz ihre Poulet-Restaurantkette im März 2020 an Burger King. Nach anderthalb Jahren schloss dann auch der US-Burger-Riese seine Tore für immer. Und nun versucht «Holy Cow!» sein Glück am Bohl.