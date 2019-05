Video Spülen ohne Grenzen: Alles fliesst Richtung Konstanz An die Konstanzer Kläranlage sind auch Schweizer Gemeinden angeschlossen. Reststoffe und der Abfall gehen den umgekehrten Weg. Urs Brüschweiler

Mirco Ebeling, Abteilungsleiter bei den Konstanzer Entsorgungsbetrieben. Hier im Untergrund des Pumpwerks Schänzle. (Bild: Raphael Rohner)

«Von hier kommt das Abwasser aus Kreuzlingen.» Eine Erklärung des imposanten Gewirrs aus baumdicken Röhren und mannsgrossen Pumpen ist nötig. Mirco Ebeling, Abteilungsleiter bei den Konstanzer Entsorgungsbetrieben (EBK), kennt diesen selten bis nie wahrgenommenen Ort.

Hier, im Untergrund des runden Klinkersteingebäudes nahe der Autobahnbrücke, fliesst zusammen, was aus den Wasserhähnen, Duschen und Toiletten der Konstanzer Altstadt, aus Kreuzlingen und aus Tägerwilen und Gottlieben kommt. Der Weg des Schmutzwassers führt weiter unter dem Seerhein hindurch zur Kläranlage im Industriegebiet.

In der weitläufigen Beckenlandschaft reinigen Rechen, Siebe und Bakterien die Abwässer von rund 170'000 Menschen, 15 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Etwa ein Fünftel dieser Menge hat die Landesgrenze unterquert.

Geografie ist entscheidend, nicht Landesgrenzen

Des Kreuzlingers WC-Gang wird in Konstanz angespült und das seit der Gründung der Konstanzer ARA vor einem halben Jahrhundert. Eine eigene Anlage baute Kreuzlingen nie. 2017 schlossen sich auch Tägerwilen und Gottlieben beim Nachbarn an. Obschon Schweizer statistisch mehr Wasser verbrauchen als Deutsche, gebe es in Konstanz noch Kapazitätsreserven.

«Grosse Anlagen sind effizienter als kleine», erklärt Betriebsleiterin Ulrike Hertig.

«Politische Grenzen spielten hier zum Glück nie eine Rolle.»

Faule Sprüche, dass die Schweizer ihre Fäkalien ins Ausland leiten, hörten sie keine, behauptet Hertig. Ganz im Gegenteil präsentieren sich die EBK stolz auf ihre von Natur aus schmutzige und stinkende Aufgabe. «Wir sind ein Umweltschutzbetrieb.»

18 Bilder Thurgauer Gemeinden pumpen Abwasser nach Konstanz rüber

Dass der Bodensee, der in den 1970er-Jahren gar zu kippen drohte, heute wieder so sauber wie in den 1950er-Jahren sei, verdanke man dem Bau der Kläranlagen. Während das saubere Wasser bei Gottlieben zurück in den Seerhein fliesst, wird der Klärschlamm seit wenigen Wochen zurück in die Schweiz exportiert; nach Oberaach und Untervaz oder Bazenheid zur Verbrennung.

Nach einer europaweiten Ausschreibung kommt jetzt eine Ostschweizer Interessengemeinschaft zum Zug. Zuvor brachte man alles per Bahn nach Köln. Entsorgung nimmt beide Wege über die Grenze: Den Abfall der Konstanzer schicken die Entsorgungsbetriebe übrigens per Bahn nach Weinfelden zur Verbrennung.