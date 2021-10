Spitalübertragung «Wie zügig es geht, hängt nicht nur von uns ab» – warum das Spital Wattwil noch nicht zurück in den Händen der Gemeinde ist Die Gemeinde Wattwil will das Spital zurück. Sie soll es auch erhalten. Noch sind die Verhandlungen am Laufen. Das Finanzdepartement schweigt, die Gemeinde drängt: «Das Ziel ist es, möglichst rasch Gewissheit zu haben.»

Die Nachfolgelösung für das Spital Wattwil ist noch in Arbeit.

Bild: Benjamin Manser (Wattwil, 20. Juli 2021)

Vieles ist klar – und das seit Wochen: Die St.Galler Bevölkerung will nicht mehr Geld ins Spital Wattwil stecken. Damit zog sie dem Spital den Stecker. Dann platzte die Nachfolgelösung. Das interessierte Pflegeunternehmen Solviva stieg aus. Gleichzeitig gelang der Gemeinde Wattwil ein Coup: Sie übernimmt die Spitalimmobilie – und sie hat die Berit Klinik mit an Bord. Seither ist es ruhig geworden. Und das, obwohl die Zeit drängt: Das Spital schliesst nämlich bereits Ende März 2022. Ziel, so haben es die Beteiligten stets betont, soll ein möglichst direkter Übergang zur neuen Nachfolgelösung sein.

Gemeinde will rasch Gewissheit haben

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Bild: Michel Canonica

«Unser Ziel ist nach wie vor, das Nachfolgekonzept rasch weiterzuentwickeln und zu finalisieren», so liess der Wattwiler Gemeinderat kürzlich in einem selbst verfassten, bezahlten Artikel auf «tagblatt.ch» wissen. Die dafür notwendigen Finanzen hat er bereits freigegeben, darunter auch ein Nachtragskredit. Es geht nun um die konkreten Details: vom Bedarf an medizinischen und pflegerischen Leistungen über die Organisation der neuen Trägerschaft und die Aufteilung der Flächen bis hin zu baulichen Anpassungen. «Das Ziel ist es, möglichst rasch Gewissheit zu haben», so Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Und weiter:

«Das setzt Bereitschaft und Mitmachen aller Partner voraus.»

Doch: Bevor die Spitalliegenschaft angepasst und mit den künftigen Angeboten gefüllt werden kann, muss sie zurück in die Hände der Gemeinde gehen. Das ist noch nicht geschehen. Dies zeigt eine Nachfrage beim Finanzdepartement. Nach den Gründen dafür gefragt, antwortet Finanzchef Marc Mächler:

«Die Verhandlungen sind noch im Gange. Ich kann mich daher nicht dazu äussern.»

Bis wann soll die Rückübertragung abgeschlossen sein? Erneutes Schweigen.



Gemeindeeigene Gesellschaft gründen – Abstimmung notwendig

Die Gemeinde jedenfalls treibt die Vorbereitungen für den Tag X voran: Für die Übernahme der Liegenschaft soll eine eigenständige, gemeindeeigene Gesellschaft gegründet und kapitalisiert werden. Das fordert eine kommunale Abstimmung. Diese soll so rasch wie möglich stattfinden; das konkrete Datum ist noch offen. Präsident Gunzenreiner sagt dazu im gemeindeeigenen Text: «Wie zügig es geht, hängt nicht nur von uns ab – daran muss auch der Kanton interessiert sein.» Und weiter:

«Wir zählen auf die Regierung, dass sie ihren Teil dazu beitragen wird, damit dies möglich wird.»

Zehn Millionen hätte das Pflegeunternehmen Solviva für das Spital Wattwil bezahlt. Dieser Schnäppchenpreis hatte der Regierung harsche Kritik eingetragen. Gilt er nun auch für die Gemeinde Wattwil? Auch dazu äussert sich der Finanzchef derzeit nicht.

Was bietet die Berit Klinik in Wattwil an?

Peder Koch, CEO der Berit Klinik. Bild: Ralph Ribi

Ein ambulantes Zentrum mit Tagesklinik und Operationsbetrieb, ein Notfallzentrum und die Alkoholkurzzeittherapie: Das will die Berit Klinik laut Gemeinderat in Wattwil anbieten.

Die Privatklinik hat sich bislang nicht in die Karten schauen lassen. Und auch aktuell äussert sie sich nicht zu ihren Plänen. Welche medizinischen Leistungen will sie im Toggenburg anbieten? Hat sie für jene Angebote, die Leistungsaufträge voraussetzen, die Gesuche beim Kanton bereits eingereicht? Wann will sie mit dem Betrieb starten? Er beantworte diese Fragen gerne, sagt Peder Koch, CEO der Berit Klinik, aber derzeit sei es noch zu früh.