Spitalverbunde St.Gallen Jochen Steinbrenner wird neuer CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen hat Jochen Steinbrenner zum neuen CEO und Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS) gewählt. Diesem Entscheid war ein Auswahlverfahren mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten vorausgegangen.

Jochen Steinbrenner ist bereits seit 2005 für die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland tätig. Bild: pd

Jochen Steinbrenner (50) tritt die Nachfolge von Stefan Lichtensteiger an, der am kommenden 1. Mai seine neue Funktion als CEO des Kantonsspitals St.Gallen antritt. Jochen Steinbrenner hat sein Medizinstudium 1999 an der Universität Würzburg abgeschlossen. Danach hat er als Assistenz- und Oberarzt in verschiedenen Kliniken Erfahrungen gesammelt. Wie es in einer Medienmitteilung der Verwaltungsräte der Spital- und Psychiatrieverbunde des Kantons St.Gallen heisst, ist er seit seinem Umzug in die Schweiz Ende 2005 für die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland tätig.

Neubauprojekt Grabs und Corona-Taskforce

Als Vorsitzender der Spitalleitung Grabs, ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme und Ambulatorium Spital Grabs sowie des Rettungsdienstes SR RWS war Jochen Steinbrenner seit 2008 auch Mitglied der Geschäftsleitung der SR RWS. Ab Januar 2014 leitete er das Ressort Medizinische Querschnittsfunktionen. Seit Oktober 2018 ist er auf eigenen Wunsch nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung und konzentriert sich als Prozessbeauftragter für das Neubauprojekt Grabs. Zusätzlich setzt sich Jochen Steinbrenner als Leiter der Corona-Taskforce SR RWS und als Mitglied des Krisenstabes des Kantons St.Gallen für alle St.Galler Spitäler ein.

Neben seiner vielseitigen Tätigkeit für das Gesundheitswesen im Kanton St.Gallen hat Jochen Steinbrenner von 2007 bis 2009 das Nachdiplomstudium an der Fachhochschule Ostschweiz in St.Gallen absolviert und das MAS in Health Service Management abgeschlossen.

Vertraut mit der neuen St.Galler Spitalstrategie

«Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Jochen Steinbrenner mit seiner langjährigen Erfahrung die Idealbesetzung für die künftige Leitung der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland ist», heisst es in der Medienmitteilung.

Die SR RWS steht aktuell in einem besonderen Stadium des Übergangs in der kantonalen Spitalstrategie. Jochen Steinbrenner verfügt gemäss der Mitteilung über vertiefte Kenntnisse zur SR RWS und insbesondere zu Grabs als künftigem Primärstandort. Er sei zudem vertraut mit der neuen St.Galler Spitalstrategie und stehe als Garant für Kontinuität im laufenden Transformations- und Strategieprozess. Der neu gewählte CEO der SR RWS ist verheiratet und wohnt in Sennwald (SG). (red/pd)