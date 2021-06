Spitalschliessungen Die Patienten sind schon weg, das Personal ist auf dem Sprung: Das Spital Flawil wird am Freitagabend geschlossen Erst Rorschach, nun Flawil: Ab Samstag ist das Spital Flawil Vergangenheit. Die zweite Spitalschliessung im Kanton St.Gallen innert weniger Monate. Am Spital Rorschach wurden die Lichter bereits Ende Januar gelöscht.

Spital Flawil in der Abenddämmerung: Bald ist endgültiges Lichterlöschen.

Bild: Michel Canonica

Einzelne Flawiler Mitarbeitende des Spital Flawil hatten ihren letzten Arbeitstag bereits. Andere erledigen noch letzte Aufräumarbeiten – und nehmen am Freitagabend Abschied von ihren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, aber auch vom Spital.

Philipp Lutz Mediensprecher des Kantonsspitals St. Gallen. Bild: Ralph Ribi

Wie viele Patientinnen und Patienten wurden in den letzten Wochen in Flawil noch behandelt? Und wohin wurden sie verlegt? Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen, erklärt auf Anfrage: 179 stationäre Patientinnen und Patienten seien seit Anfang Mai in Flawil noch behandelt worden, davon 29 auf der Schmerz-/Palliativstation. Die letzten beiden Patienten sind am Dienstagabend ausgetreten. Zwei Schmerztherapiepatienten. «Sie konnten das Schmerzprogramm regulär beenden», sagt Lutz. So wie auch alle anderen Patientinnen und Patienten die Behandlung in Flawil abschliessen konnten. Es hätten keine Patienten zur Weiterbehandlung verlegen werden müssen – «ausserplanmässig».

Der Betrieb im Neubau soll 2024 losgehen

Der Notfall ist bereits vor zwei Wochen geschlossen worden. Nun das stationärer Angebot. Das Ambulante wird noch eine Woche weitergeführt. Dann ist auch damit Schluss. Bis zum Neustart in Flawil dauert es noch einige Zeit.

Im April wurde bekannt: Das heutige Spital wird abgerissen. Im geplanten Neubau soll Mitte 2024 das Zentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege den Betrieb aufnehmen. Die Baueingabe soll nächsten Frühling erfolgen. Auf die Frage, weshalb das Spital denn schon jetzt schliesst, antwortet Lutz:

«Ein Weiterbetrieb bis zum Abbruch macht schlicht keinen Sinn und würde nur unnötige Kosten verursachen.»

Es sei für Flawil immer mit einer Vorlaufzeit von sechs Monaten gerechnet worden. «Darauf haben wir uns ausgerichtet.»

30 Kündigungen, 120 Wechsel ans Kantonsspital

Bis es so weit ist, wird das Kantonsspital in Flawil ein ambulantes Grundangebot weiterführen. Es umfasst Sprechstunden in Orthopädie, Chirurgie und Urologie und ist im Ärztezentrum untergebracht. «Die Vorbereitungsarbeiten laufen», sagt Lutz. Im Juli rechnet er noch mit einer Einarbeitungsphase – «der eigentliche Start ist spätestens auf den 2. August vorgesehen».

Bis vor wenigen Wochen waren am Spital Flawil noch 200 Mitarbeitende tätig. Je näher die Schliessung rückte, desto mehr sank ihre Zahl. 30 haben gekündigt und das Spital verlassen, 20 haben bereits ans Kantonsspital gewechselt; insgesamt werden künftig über 120 in St.Gallen arbeiten. Lutz sagt:

«Es gab keine Entlassungen.»

«Alle, die im Unternehmen bleiben wollten, haben ein Jobangebot am Standort St.Gallen erhalten.» Einen Teil des Küchenpersonals übernimmt das Wohn- und Pflegeheim Flawil.