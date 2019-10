Video

St.Galler Regierung will nur noch vier statt neun Spitäler +++ Abbau von bis zu 70 Stellen und 330 Betten geplant +++ Spitalchef im Interview: «Man kann nicht von Misswirtschaft reden»

Die Regierung des Kantons St.Gallen will langfristig die medizinische Qualität und die wirtschaftliche Basis der St.Galler Spitalverbunde sichern. Sie schlägt vor, das stationäre Angebot an den vier Mehrspartenspitälern Grabs, Uznach, Wil und St.Gallen zu konzentrieren. Gleichzeitig soll die Bevölkerung in Altstätten, Wattwil, Flawil, Rorschach und Walenstadt auch in Zukunft an sieben Tagen die Woche während 24 Stunden ein Notfallzentrum aufsuchen können.