Heisse Phase Wie weiter in Wattwil? Noch immer ist unklar, wie das Spital künftig genutzt wird – die heisse Phase ist angelaufen, diese Woche fallen Entscheide In Wattwil gibt es bald kein Spital mehr. Das ist seit der Abstimmung Mitte Juni klar. Doch wie und von wem die Toggenburger Spitalliegenschaft künftig genutzt wird, ist nach wie vor unklar. Diese Woche laufen weitere Gespräche. Darüber reden mag niemand. Das kann nur eines bedeuten: Die Verhandlungen sind in der Schlussphase.

Was geschieht mit der Wattwiler Spitalliegenschaft? Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In Wattwil wird es kein öffentliches Spital mehr geben. So entschied das Volk Mitte Juni. Doch wie wird die Liegenschaft künftig genutzt? Eine Interessentin gibt es seit längerem. Die Gemeinde Wattwil wird mit ihr nicht warm. Das private Pflegeunternehmen Solviva will die Spitalliegenschaft kaufen; der Kanton bietet dazu Hand. Das Unternehmen plant in Wattwil ein Zentrum für spezialisierte Langzeitpflege; die Regierung spricht von einer guten Lösung. Die Gemeinde bekämpft die Pläne – bislang jedenfalls.

Solviva-CEO Ulrich Kläy hatte im Interview mit dieser Zeitung unmissverständlich festgehalten: Das Unternehmen erwarte von der Gemeinde bis Ende Juni ein «Commitment», dass sie das Projekt mittrage. Dieses Bekenntnis fehlt bisher oder es wurde zumindest nicht öffentlich abgegeben.

Er könne derzeit keine Fragen beantworten, sagt der Solviva-CEO auf Anfrage. Nur soviel: Es liefen Gespräche. Und: Das Unternehmen sei nach wie vor an einem raschen Entscheid interessiert.

Treffen im Toggenburg - Gespräche vertraulich

Es ist kein Geheimnis: Die Regierung hat sich erneut mit der Gemeinde Wattwil ausgetauscht. Wer sich nach dem Ergebnis erkundigt, stösst auf eine Mauer des Schweigens. Die Gespräche seien vertraulich. Das kann nur bedeuten: Die offenen Fragen noch nicht abschliessend geklärt.

Zwischen Kanton und Wattwil gibt es eine gewichtige, strittige Frage – jene, ob die Gemeinde ihr Rückkaufsrecht für die Spitalliegenschaft geltend machen kann. Dass es eine vertragliche Abmachung darüber gibt, bestreitet der Kanton nicht. Doch interpretieren die Juristen der Gemeinde und des Kantons diese unterschiedlich. Bislang deutete wenig daraufhin, dass sich die beiden finden.

Fällt der Entscheid noch diese Woche?

Und so ist weiterhin offen, wie es in Wattwil mit der Spitalliegenschaft weiter geht und ob das geplante Gesundheits-, Notfall- und Pflegezentrum realisiert werden kann. Einig sind sich die Beteiligten darüber, dass das Toggenburg auch künftig eine gute Gesundheitsversorgung haben soll. Und dass möglichst rasch Klarheit geschaffen werden soll.

Gut möglich, dass dies noch diese Woche geschieht. Das allseitige Schweigen lässt vermuten, dass die Verhandlungen kurz vor Abschluss stehen.