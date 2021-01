«Spital Wattwil erhalten» Über 4000 Unterschriften in 25 Tagen: Das Referendum für das Spital Wattwil kommt früher zustande als gedacht Die Spitalschliessungen im Kanton St.Gallen beschäftigen die Bürger bereits einige Zeit. Seit mehreren Monaten setzt sich eine Bewegung aus dem Toggenburg dafür ein, das Spital Wattwil zu erhalten. Das Komitee zählt Tag für Tag mehr Unterstützer.

Das Bürgerforum Pro Regionalspital Wattwil demonstrierte vor der Session für das Spital Wattwil. Bild: Ruben Schönenberger (Wattwil/St.gallen, 16. September 2020)

(pd/evw) Das Referendum «Spital Wattwil erhalten» wird zustande kommen. Laut einer Medienmitteilung der SP St.Gallen kann dies das Referendumskomitee schon nach 25 Tagen der Sammelfrist sagen. Die nötige Zahl von 4000 Unterschriften ist seit letztem Mittwoch bereits deutlich überschritten. Christoph Thurnherr, SP Kantonsrat und Vorstandsmitglied des Fördervereins Regionalspital Wattwil sagt:

«Wir haben unser Ziel erreicht.»

Und dies laut Thurnherr nicht erst nach 40 Tagen, sondern bereits nach rund der Hälfte. «Trotz der Coronapandemie, trotz des teils garstigen Winterwetters und trotz der Feiertage. Das ist das wichtige deutliche Zeichen für den Erhalt des öffentlichen Spitals im Toggenburg, das wir so dringend setzen wollten.»

Kurze und sichere Rettungswege, Besuchsmöglichkeit, stationäre Gesundheitsversorgung

«Das Zustandekommen des Referendums in Rekordzeit ist ein klares Signal für den Erhalt der wohnortnahen Versorgung, wie sie die SP schon immer für alle Regionen des Kantons fordert», betont der Wattwiler Joel Müller, Vizepräsident der SP Kanton St.Gallen.

«Die Rettungswege müssen sicher und kurz sein.»

Zudem müssen laut Müller die attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätze für Ärztinnen, Ärzte und Pflegende müssen erhalten bleiben. «Das öffentliche Spital in Wattwil als Auftraggeber für die regionale Wirtschaft und Standortvorteil ist für das strukturschwache Tal extrem wichtig. Der Volkswille ist unmissverständlich, der Spitalstandort Wattwil soll bleiben; das Spital gehört weiterhin auf die Spitalliste.» Stimmberechtigte aus dem ganzen Kanton und aus dem Toggenburg setzten gemäss Communiqué ein nicht zu übersehendes Zeichen der Solidarität, der Chancen und Perspektiven für das Toggenburg.

Vor zwei Jahren folgte der Paukenschlag

Das Thema beschäftigt die Menschen des Kantons schon lange und stark. 2014 sagte die St.Galler Stimmbevölkerung mit überwältigenden 70-85 Prozent Stimmenanteilen Ja zu sechs Bauvorlagen, die das Netzwerk der öffentlichen St.Galler Spitäler erneuern und fit für die Zukunft machen sollen. Laut der Medienmitteilung der SP St.Gallen folgte dann vor zwei Jahren der Paukenschlag: Der Verwaltungsrat und später auch die Regierung wollen seither fünf der neun Häuser schliessen.

Darunter befinde sich das gerade für 60 Millionen Franken Steuergelder neu gebaute öffentliche Spital Wattwil. Der Bau, so die Planung von VR Spitalverbund und Regierung, soll für 10 Millionen Franken an eine private Pflegeinstitution verkauft werden. Gemäss Communiqué soll anschliessend der Kanton zur Miete einzelne Räume für ein so genanntes «Gesundheits- und Notfallzentrum» wieder beziehen.

In der Novembersession habe die grün-bürgerliche Mehrheit im St.Galler Kantonsrat schliesslich den grössten Abbruch der öffentlichen Gesundheitsversorgung in den Regionen in seiner gesamten Geschichte beschlossen.

Zählung der Unterschriften dauert noch an

Im Toggenburg formierte sich in den letzten Monaten eine schlagkräftige Bewegung mit Menschen jeden Alters und mit diversen Hintergründen, wie die SP St.Gallen in der Mitteilung schreibt. Sie fanden als Teil des Bürgerforums Regionalspital Wattwil, des Fördervereins Regionalspital Toggenburg Wattwil, der Gewerkschaften oder der SP im November zusammen und organisierten gemeinsam das Referendum «Spital Wattwil erhalten». Die SP hatte sich als einzige Partei während der letzten zwei Jahre immer vehement für die wohnortnahe und sichere Gesundheitsversorgung eingesetzt.

Die Zählung der Unterschriften läuft auf dem Sekretariat der SP Kanton St.Gallen. Sie dauert noch an: Täglich erhält das Komitee gemäss Communiqué weitere Bögen zugeschickt. Die Unterschriften durchlaufen seit Anfang Januar und bis kurz vor Ablauf der Sammelfrist Ende Januar in den Gemeindehäusern die nötige Prüfung. Die genaue Zahl der Unterschriften, seine Ansprüche an den Abstimmungskampf und das weitere Vorgehen publiziert das Komitee Ende Januar, wenn die Unterschriftenbögen offiziell der Staatskanzlei überreicht werden.