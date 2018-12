Spiel und Sport auf dem Brett in Kreuzlingen In der Aula der Pädagogischen Maturitätsschule fand ein Schachturnier für Schüler aus dem Thurgau und Konstanz statt. Die Erstplatzierten konnten einen gravierten Pokal gewinnen und für die restlichen Teilnehmer gab es Trostpreise. Annika Wepfer

Die Schüler überlegen schon ihren nächsten Zug. (Bild: PD)

Vergangenen Samstag lud der Schachclub Bodan die Schüler des Kanton Thurgaus, sowie aus Konstanz zur achten Auflage des Schülerschachturniers ein. In der Aula der Pädagogischen Maturitätsschule konnten sie hervorragende Spielbedingungen vorfinden. Ganze 47 Jugendliche folgten der Einladung. Gespielt wurden in den zwei Alterskategorien U10 und U13, je sieben Runden à 15 Minuten.

Für die Kategorie Oberstufe gab es ein Turnier mit neun Runden. Dies wurde möglich, da die Sekundarschule Arbon gleich mit sechs Teilnehmern eines Schulschachprojektes antrat. Spektakuläre Partien gab es vor allem in den Kategorien U10 und U13, wo die Schachfähigkeiten erwartungsgemäss auseinanderklafften.

Mädchen gegen Jungen

Da setzten sie mit einem triumphierenden Lächeln ihre Gegner schon nach zwei Minuten auf vollem Brett matt. Auf anderen Brettern räumte eine Dame allein das ganze gegnerische Feld ab. Erfreulicherweise waren auch Mädchen im Einsatz, die sich recht gut gegen die Jungs behaupten konnten. Gekämpft wurde jedoch überall mit vollem Engagement und mit vielen Emotionen.

Am Schluss konnten die drei Erstplatzierten jeder Kategorie einen gravierten Pokal in Empfang nehmen. Auf alle Beteiligten warteten schöne Preise. Vor allem auch dank der grossen Unterstützung durch die Kreuzlinger Schulgemeinden. «Es wäre zu hoffen, dass solche Turniere auch einen Anreiz für Schulschachprojekte im Kanton bilden könnten. Der Schachsport trainiert ideal kognitive Fähigkeiten, die auch in schulischen Lernprozessen entscheidend sind», schreibt der Präsident Jürg Morf in seiner Pressemitteilung. (red)