Special Olympics Switzerland kommen 2022 nach St.Gallen – der Kanton unterstützt die Spiele unter Auflagen

In drei Jahren richtet Special Olympics Switzerland in der Stadt St.Gallen Sommerspiele aus. Es ist der grösste Sportanlass für Menschen mit geistiger Behinderung. Der Kanton beteiligt sich – so lange auch andere öffentliche und private Gelder fliessen.