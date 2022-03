Sommerausstellung Der gelehrte Mönch an einer Zeitenwende: Stiftsbibliothek präsentiert neue Ausstellung Die Sommerausstellung der St.Galler Stiftsbibliothek befasst sich mit Notker dem Deutschen, einem herausragenden Pädagogen, Übersetzer und Wissenschaftler.

Die Ausstellung ist dem Lebenswerk Notker des Deutschen gewidmet. Er übersetzte unter anderem die «Consolatio Philosophiae» ins Althochdeutsche. Bild: Belinda Schmid

Aufstieg und Fall liegen nicht nur in unseren Zeiten zuweilen nah beieinander. Und auch die «Zeitenwende», in der wir uns gerade wähnen, hat ihre Vorläufer. Das macht die Sommerausstellung der Stiftsbibliothek St.Gallen deutlich, die am Montag vorgestellt wurde und am Dienstag eröffnet wird, und die dem vor tausend Jahren verstorbenen grossen Pädagogen, Übersetzer und Wissenschaftler Notker dem Deutschen gewidmet ist.

Ein Mann im Gefängnis sucht Trost in der Philosophie

Intensiv beschäftigt dieser hochbegabte St.Galler Mönch sich mit den Schriften des vornehmen Römers Boethius, der im frühen 6. Jahrhundert unter dem in Italien herrschenden Gotenkönig Theoderich Karriere macht, dann aber zum Opfer eines Machtkampfs oder einer Intrige wird. So landet der Mittvierziger im Gefängnis und wird hingerichtet. Und verbringt diese letzte Zeit seines Lebens im Kerker damit, eine «Consolatio Philosophiae» zu verfassen. Zu deutsch: «Trost der Philosophie».

Eva Dietrich, Leiterin Vermittlung des Stiftsbezirks. Bild: Belinda Schmid

Was sind die wichtigen Werte im Leben? Was ist das höchste Gut, das höchste Glück? Warum lässt uns Gott leiden? Das sind Fragen, die bis heute gerade auch junge Menschen beschäftigen. Und sie sind einer jener Ansatzpunkte, welche an der Medienkonferenz Eva Dietrich skizziert, die Leiterin Vermittlung im Stiftsbezirk. Denn, sagt sie, «philosophische Fragestellungen werden auch in der Vermittlung für Kinder immer wichtiger».

Auch Boethius’ von Kriegen, Plünderungen, Hungersnöten heimgesuchte Nachwelt sucht immer wieder Trost im «Trost der Philosophie». Weshalb dieses Werk denn auch zum Lehrstoff jener Klosterschule gehört, die schon im 9. Jahrhundert im Kloster St.Gallen entstanden ist. Dort beugt sich an der Jahrtausendwende auch Notker der Deutsche über die «Consolatio Philosophiae» und übersetzt sie ins Althochdeutsche.

Wenige Bruchstücke eines Lebens

Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Bild: Belinda Schmid

Man weiss nicht viel über diesen Mann. Das machen sowohl Stiftsbibliothekar Cornel Dora wie der für die Ausstellung verantwortliche Andreas Nievergelt deutlich. Geboren um das Jahr 950, entstammt Notker einem Thurgauer Adelsgeschlecht und verlässt zeit seines Lebens St.Gallen nie für längere Zeit. Der Beiname «Labeo» («Mensch mit dicken Lippen») sei wohl eine Anspielung auf sein Äusseres, erklärt Nievergelt, doch ein Porträt Notkers ist nicht erhalten. Immerhin verzeichnet die Klosterchronik das Todesdatum: Am 28. Juni 1022 stirbt Notker an einer vom Heer Heinrichs II. eingeschleppten Krankheit.

So bleibt das Werk, das aber faszinierend genug ist und dem der St.Galler Mönch seinen zweiten Beinamen «Teutonicus» verdankt: der Deutsche. Wir befinden uns in einer Zeit, in der ein Grossteil der Bevölkerung weder lesen noch schreiben kann. Nur eine verschwindend kleine Elite geniesst dieses Privileg. Sie sollte aber, um Zugang zur Bildung zu erhalten, auch noch das Lateinische beherrschen. Notker nun baut diese Sprachhürde ab, indem er lateinische Passagen ins Althochdeutsche übersetzt und kommentiert. Er ist, wie Cornel Dora betont, «der bedeutendste Übersetzer ins Althochdeutsche vor Martin Luther, weshalb er auch viele Wörter neu erfinden muss».

So wird Notker der Deutsche zum Begründer der deutschen Wissenschaftssprache. Und er ist «ein Pionier in der Aristoteles-Vermittlung, und der Erste, der sich nach knapp fünfhundert Jahren intensiv mit diesem zweiten bedeutenden griechischen Philosophen nach Platon beschäftigt hat».

Die Angst vor dem Weltuntergang – bis heute

All dies wird in der Ausstellung gezeigt und erklärt. Und noch etwas gerät ins Blickfeld: Jene «Zeitenwende», die sich in unserer Zeit in Weltuntergangsszenarien manifestiert und die auch an der Wende des ersten Jahrtausends grassiert. «Liebe Leute, versteht: Diese Welt eilt, und sie nähert sich dem Ende», warnt der englische Bischof Wulfstan im Jahr 1014 seine Gläubigen, und auch Notker der Deutsche kommt im Prolog zu seiner Übersetzung der «Consolatio Philosophiae» auf die verbreiteten Endzeit-Erwartungen zu sprechen. Er droht allerdings nicht mit jenem «Antichrist», der dem Jüngsten Gericht vorausgehen soll, sondern erinnert daran, dass der Tag der Sühne kommen wird.