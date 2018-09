Live So stimmt und wählt die Ostschweiz: Alle Trends und Resultate Am Sonntag finden in der Ostschweiz diverse kantonale und kommunale Abstimmungen statt. Verfolgen Sie die Ergebnisse der Ostschweizer Gemeinden live. Rossella Blattmann

13:15 Uhr

Heiden (AR) sagt Ja zu einer Dreifachturnhalle Gerbe.

13:07 Uhr

Rolf Handschin ist als neues Mitglied des Gemeinderates Schwellbrunn (AR) gewählt worden. Er erhielt 347 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 193 Stimmen. Seit Ende des Amtsjahres 2017/18 bestand im Gemeinderat eine Vakanz. Nun ist das Gremium wieder komplett.

13:06 Uhr

Kanton St. Gallen: 70 Prozent sagen Ja zum Gesichtsverhüllungsverbot.

12:56 Uhr

Gams: Andrea Schöb wurde mit 244 von 288 eingegangenen Stimmen in einer Ersatzwahl als Mitglied in den Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Gams gewählt. 42 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Stimmbeteiligung betrug 35.1 Prozent.

12:56 Uhr

Wildhaus: Bei der Ersatzwahl für den Gemeinderat hat sich kein Kandidat durchsetzen können. Das absolute Mehr verpasst hat und somit nicht gewählt wurde Walter Hofstetter, Projektleiter, CVP, mit 372 Stimmen. Ebenfalls nicht gewählt wurde Ingrid Abderhalden, kaufmännische Angestellte, parteilos, mit 318 Stimmen.

12:53 Uhr

Thurgau sagt Ja: Neues Ostschweizer Kinderspital kann gebaut werden. Die Thurgauer Stimmbevölkerung sagt - wenig überraschend - Ja zum Thurgauer Darlehen über 25,4 Millionen Franken für den Neubau des Ostschweizer Kinderspitals in St.Gallen. Die Zustimmungsquote liegt bei fast 90 Prozent; keine der 80 Gemeinden zwischen Bodensee und Hörnli lehnt die Vorlage ab. Mit dem Ja aus dem Thurgau haben nun alle Ostschweizer Trägerkantone sowie das Fürstentum Liechtenstein ihre finanziellen Beiträge für das neue Kispi gutgeheissen. Es geht um Darlehen in der Höhe von gesamthaft 172 Millionen Franken.

12:46 Uhr

Frauenfeld sagt mit 4981 Ja-Stimmen zu 590 Nein-Stimmen deutlich Ja zum Beschluss des Grossen Rates über die Gewährung eines Darlehens von 25.416 Mio. Franken als Anteil des Kantons Thurgau für den Neubau des Ostschweizer Kinderspitals (OKS) in St.Gallen.

12:40 Uhr

Ersatzwahl Gemeinderat Oberhelfenschwil: Gewählt ist Daniel Hofer, Necker, Projektleiter parteilos, mit 213 Stimmen.

12:38 Uhr

Die Befürworter des Verhüllungsverbotes im Kanton St.Gallen liegen in Führung. 57 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 69,48 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage, 30,52 Prozent lehnen sie ab. Allerdings fehlen noch die Ergebnisse aus den Städten.

12:32 Uhr

Schlatt im Kanton Thurgau sagt mit 302-Ja-Stimmen zu 47 Nein-Stimmen deutlich Ja zur Baukreditbeteiligung für den Neubau des Ostschweizer Kinderspitals in St.Gallen.

12:25 Uhr

Gais in Appenzell Ausserrhoden sagt mit 495 zu 367 Stimmen Nein zur kantonalen Initiative für mehr Steurgerechtigkeit und mit 659 zu §188 Stimmen Ja zur Revision des Spitalverbundsgesetzes.

12:21 Uhr

Grabs: Mit 576 Ja zu 1537 Nein-Stimmen wurde die Initiative zur Erstellung eines Badesees in der Gemeinde Grabs deutlich verworfen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46.1 Prozent.

12:18 Uhr

Thurgau: Diessenhofen sagt mit 608 zu 75 Stimmen klar ja zur Baukreditbeteiligung für den Neubau des Ostschweizer Kinderspitals in St.Gallen.

12:11 Uhr

Die Gemeinde Bühler in Appenzell Ausserrhoden sagt Nein zur Steuergerechtigkeitsinitiative. Ein Ja gab es zur Teilrevision des Gesetzes über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden.

12:01 Uhr

Die Gemeinde Lutzenberg in Appenzell Ausserrhoden nimmt das Gesetz über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden an und lehnt die Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit ab.

11:50 Uhr

Erste Resultate gibt es auch zum Verhüllungsverbot im Kanton St.Gallen. Die Gemeinden Waldkirch und Kaltbrunn sagen deutlich Ja zur Vorlage.

11:49 Uhr

Landquart sagt Ja zum Verpflichtungskredit über 14,95 Millionen Franken für eine neue Sporthalle.