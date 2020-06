«Skrupellos die Hilfsbereitschaft ausgenützt»: Reitstallbetrüger blitzt vor Bundesgericht ab – ein grosser Teil der Geprellten lebt im Thurgau Es bleibt bei der Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten: Ein Mann, der im Thurgau jahrelang einen Reitstall betrieben hat, hatte keinen Erfolg mit seiner Beschwerde ans Bundesgericht.

Diesen Reitstall in Mattwil hat der Verurteilte einst geführt. Obwohl er keine Miete mehr zahlte, mussten die Besitzer gegen ihn gerichtlich vorgehen, damit er auszieht. Andrea Stalder

Er war Meister darin, andere anzupumpen. Viele sind auf ihn hereingefallen, das lag an seinem seriösen Auftreten, seiner umgänglichen Art. Und die Geschichten, die er auftischte, klangen überzeugend. Doch die meisten, die ihm Geld liehen, sahen es nie wieder. Im Laufe der Jahre soll er so 1,5 Millionen Franken ergaunert haben. Der Mittfünfziger ist gebürtiger Luzerner, führte im Thurgau aber jahrelang einen Reitstall, in den Medien wurde er deshalb der «Reitstallbetrüger» genannt.

Er erzählte von einer Erbschaft und von Geld aus Kiesabbau

Das Bundesgericht liess den Mann jetzt abblitzen, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Seine Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Damit sind die Rechtsmittel ausgeschöpft. Es bleibt bei der Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten, die das Berner Obergericht im März 2019 verhängt hatte.

Der Schiedsspruch des obersten Schweizer Gerichts dürfte den Geschädigten ein wenig Genugtuung verschaffen. Sie stammen vor allem aus den Kantonen Luzern und Thurgau. Trotzdem landete das Verfahren bei der Berner Justiz, da ein Mann aus dem Kanton Bern die erste Strafanzeige eingereicht hatte.

Die Masche des Betrügers war immer dieselbe: Er gaukelte seinen Opfern vor, er sei kurzfristig in finanzielle Schieflage geraten und brauche dringend Geld. Es sei für ihn kein Problem, das Darlehen zurückzuzahlen, da in Kürze eine Erbschaft ausbezahlt werde. Ausserdem erwarte er hohe Summen aus dem Kiesabbau auf dem Grundstück seiner Familie, an dem er beteiligt sei.

Ab 2011 war die finanzielle Lage «katastrophal»

Die Wahrheit sah anders aus. Wie die «Berner Zeitung» schreibt, hat das Obergericht die finanziellen Verhältnisse des Mannes detailliert nachgezeichnet. Demnach sei seine finanzielle Lage bereits 2007 und 2008 «verheerend» gewesen. Schon da habe er «immense Schulden» angehäuft gehabt. Die Erbschaft des Vaters sei überschuldet gewesen und die Einnahmen aus dem Kieswerk sprudelten nicht mehr.

2011 sei seine Situation «katastrophal» geworden. In den folgenden fünf Jahren habe er seinen Lebensunterhalt mit privaten Darlehen bestritten. Bei mehr als zwei Dutzend Personen, vor allem Freunden und Bekannten, lieh er sich Geld.

Verteidiger sieht eine Mitschuld bei den Geschädigten

In der Beschwerde ans Bundesgericht argumentiert der Verteidiger, sein Mandant sei nicht besonders raffiniert vorgegangen. Seine Geldgeber hätten «leichtsinnig gehandelt und die grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen missachtet». Ein Anruf bei der Luzerner Gemeinde oder dem Kieswerk hätte gereicht, um die Wahrheit zu erfahren. Deshalb treffe sie eine «Opfermitverantwortung» und das Verhalten des Beschuldigten sei unter diesen Umständen nicht strafbar.

Dem widersprechen die Lausanner Richter. Der Mann habe seine Geschichte mit gefälschten Dokumenten untermauert und dafür grossen Aufwand betrieben. Mit Originalpapier und der Unterschrift eines Gemeindemitarbeiters habe er das Schreiben einer Luzerner Gemeinde zusammengebastelt. Dazu habe er den Geprellten leere Betreibungsregisterauszüge vorgelegt.

Seine Angaben seien nicht so einfach zu überprüfen gewesen. Einer der Geschädigten habe versucht, bei der Gemeinde Informationen zu beschaffen, habe aber «keine richtige Auskunft» erhalten. Das Bundesgericht schreibt wörtlich: «Der Mann nutzte die Naivität und Leichtgläubigkeit sowie die Hilfsbereitschaft der Geschädigten, die er teilweise seit vielen Jahren kannte, skrupellos aus.»

Vom guten Ruf der Vergangenheit profitiert

Bei den Betrügereien profitierte der Mann auch von seiner Vergangenheit. Denn er war nicht immer der abgebrannte Reitstallbetreiber. In Luzern politisierte er zwölf Jahre lang als CVP-Kantonsrat. Nebenamtlich war er als Gantrufer tätig und von daher in der Landwirtschaftsszene bekannt. Geschäfte in diesem Umfeld basierten normalerweise auf Vertrauen, schreibt das Bundesgericht im Urteil: Da reiche ein Handschlag.