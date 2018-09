Interview Sie weiss, was Babys brauchen Seit 30 Jahren leitet Rosa Plattner die Mütter- und Väterberatung der Region St.Gallen. Die Geschäftsführerin des Ostschweizer Vereins für das Kind sieht viele überlastete Mütter, die in ständiger Angst leben, alles falsch zu machen.

Interview: Odilia Hiller

Rosa Plattner weiss, wovon sie spricht: Seit 30 Jahren leitet sie die Mütter- und Väterberatung der Region St.Gallen. (Bild: Ralph Ribi)

Rosa Plattner sitzt in ihrem Büro an der vielbefahrenen Rosenbergstrasse, wo die Mütter- und Väterberatung der Region St.Gallen seit vielen Jahren in eher bescheidenen Räumlichkeiten untergebracht ist. Hinter ihr stapeln sich Bücher und Spiele. Die freundliche Frau mit der sanften Stimme und Winterthurer Dialekt lacht viel und gerne - was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass hier eine Pionierin sitzt: Das St.Galler Modell der Mütter- und Väterberatung, das andere Kantone übernommen haben, hat über weite Strecken sie aufgebaut. Einen freien Termin mit der vielbeschäftigten Geschäftsführerin des Ostschweizer Vereins für das Kind zu finden, ist nicht ganz einfach.

Rosa Plattner, sind Ihnen Kinder oder Eltern lieber?

Hm, das ist jetzt eine Frage. Ich glaube, im Idealfall ist es eine Gemeinschaft, die zusammengehört. Das eine geht nicht ohne das andere. Deshalb kann ich diese Frage ehrlich nicht beantworten.

Sie feiern in diesem Jahr Ihr 30-jähriges Dienstjubiläum bei der Mütter- und Väterberatung der Region St.Gallen. Sie arbeiten mit Leistungsaufträgen der öffentlichen Hand. Leiten Sie eine Einrichtung, die dem Staat so früh wie möglich den Zugriff auf die Kinder ermöglichen soll?

Nein, es ist eine Einrichtung, die Eltern in ihrer sehr anspruchsvollen Aufgabe unterstützen soll. Ein Beispiel: Nehmen Sie beispielsweise die Internetsuche "Mein Kind isst nichts". Vor einigen Jahren kamen dazu bei Google etwa 20'000 Vorschläge. Später waren es dann etwa 100'000. Heute habe ich nochmals nachgeschaut und konnte es fast nicht glauben: Es sind 6,2 Millionen Einträge. Aus dieser Masse an Informationen noch herauszupicken, was für sie richtig ist, ist für Eltern reine Glückssache.

Das Meer an Erziehungstipps im Internet und all die Sachbücher reichen also nicht aus?

Die Gemeinden, die uns mittragen, fragen uns das auch immer wieder. Wir finden: Genau deshalb, wegen dem Überfluss an Informationen, braucht es unser Angebot.

Das heisst, die Eltern sind überfordert mit der Informationsflut?

Das ist so. Wir beobachten, dass Eltern zunehmend verwirrt sind ob all der Erziehungsratschläge, Forumsdiskussionen und verschiedenen Tipps. Die Masse an Informationen ist das eine, das andere die Angebotsüberflutung. Wenn ich im Internet ein neues Auto kaufe, brauche ich doch auch schon recht viel Fachwissen, um aus den Tausenden von Angeboten das Passende zu finden. Das Gleiche gilt für Erziehungsfragen und Beratungsangebote.

Sind junge Eltern heute schlechter auf die erste Zeit mit ihrem Baby vorbereitet als früher?

In meinen Augen hat nur schon der Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern ausserhalb der Familie und der eigenen Kindheit abgenommen. Wenn ich in einem Kurs für werdende Eltern frage: "Wann hatten Sie zum letzten Mal ein Baby auf dem Arm?", dann hat das sehr abgenommen in den vergangenen 20 Jahren. Die Antwort lautet oft: "Ich hatte mein Gottenkind bei der Taufe auf dem Arm" oder "Ich habe als Teenager Babys gesittet". Zudem wird die Aufenthaltsdauer im Spital nach der Geburt immer kürzer. So gehen die Eltern also mit einem fertigen kleinen Menschen nach Hause. Sie wissen zwar alle, dass die ersten drei Jahre prägend sind, und man dort Fehler machen kann, die schwer wieder gutzumachen sind. Aber wie sie mit den Herausforderungen der ersten Monate umgehen sollen, wissen sie oft nicht so recht. Zum Vergleich:

Von keinem Gemeindepräsidenten erwartet man, dass er nach drei Tagen alle Dossiers kennt. Von Müttern schon.

Der Gemeindepräsident hat seine Mitarbeiter und Experten. Die Mütter und Väter haben uns.

Das wäre in guter Werbespruch. Ist in den vergangenen Jahrzehnten Wissen über Säuglingspflege, das früher selbstverständlich war, verloren gegangen?

Unsere Gründerin, Frida Imboden-Kaiser, bemängelte schon im Jahr 1945, das Unwissen junger Eltern. Dabei waren die Familien damals noch deutlich grösser, es gab Mütterschulen und die Rüebli-RS, die Haushaltsausbildung für Frauen. Ich glaube aber schon, dass das individuelle Wissen über Kinderbetreuung und Erziehung eher abgenommen hat, während das Gesamtwissen exponentiell gewachsen ist. Diese Entwicklung geht klar auseinander.

Haben sich auch die Beziehungen innerhalb der Familie verändert? Nehmen junge Frauen heute weniger gern Ratschläge ihrer Mütter und Grossmütter an?

Ja. Das ist ein grosser Unterschiede zwischen Schweizer Familien und Migrantenfamilien. Bei uns ist man schnell überzeugt, dass die Tipps der älteren Generationen nichts mehr taugen. Bei vielen Migrationsfamilien hören wir hingegen oft: "Wir brauchen keine Beratung. Das weiss alles meine Schwiegermutter."

Von welchem Kulturkreis sprechen Sie?

Man kann das nicht auf den Balkan beschränken. Das gibt es in vielen anderen Kulturkreisen auch. Und wieder in anderen ist es genau anders. Unsere Aufgabe ist es dann, genau hinzuschauen, wo die Ressourcen in dieser Familie liegen, und wo wir sie begleiten und unterstützen können, weil bestimmtes Wissen vielleicht doch fehlt.

Als ich junge Mutter war, ist mir erst nach der Geburt aufgegangen, dass ich im Grunde keinen Plan hatte, wie Stillen geht. Ich hatte das Thema völlig unterschätzt, weil es ja alle machen.

Ja. Und dabei machen Sie das anfangs zehn- bis zwölfmal pro Tag. Wenn Sie sich dann jedes Mal Gedanken machen, ob Ihr Kind genug bekommt, oder ob Sie genug Milch produzieren, sieht Ihr Kind in den ersten Wochen oder Monaten ständig eine Mutter mit einem besorgten Gesicht. Das prägt sich ein. Abgesehen davon, dass Stresshormone in die Milch gelangen. Da ist es dann vor allem auch für das Kind schön, wenn die Mutter Hilfe und Unterstützung annehmen kann.

Haben Sie in Ihren Beratungen vor allem "normale" Eltern, die nicht wissen, was sie mit ihrem schreienden Säugling machen sollen? Oder sind es eher Familien mit ernstem Belastungshintergrund?

Man hört ja immer wieder von den "schwer erreichbaren" Familien, die durch das Raster fallen, sei es aus sozial schwachen Schichten, aber auch Familien mit Migrationshintergrund. Diese erreichten wir in den vergangenen Jahren immer besser. Deshalb hat bei uns der Anteil an belasteten Familien stark zugenommen.

Welche Ausländerfamilien sind schwer zu erreichen?

Wir haben auch hier bei allen Kulturkreisen grosse Fortschritte gemacht, nicht zuletzt dank der hervorragenden interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Spitälern, Beratungsstellen und vielen anderen Akteuren. Vor einigen Jahren hatten wir festgestellt, dass es riesige Unterschiede gab, wer zu uns kam, und wer nicht. Die Tamilen beispielsweise erreichten wir zu 95 Prozent, weil sie Gesundheitszentren schon aus ihrer Heimat kannten. Albanische Familien hingegen erreichten wir kaum, da sie sich sehr auf ihre Familienstrukturen verlassen. Migration kann aber eine Belastung für die Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern sein. Deshalb haben wir das Engagement in diese Richtung verstärkt.

Was haben Sie getan?

Sehen Sie, in einem deutschsprachigen Kulturkreisen würde man noch einmal einen Brief schicken oder die Formulierung in der Broschüre ändern. Bei Migrantenfamilien haben wir gemerkt, dass wir auf die Personen zugehen müssen, welche die Verantwortung für diese Familien tragen. Das sind oft weder die Väter noch die Mütter, sondern der Clanchef, die Schwiegereltern, Grosseltern oder der religiöse Führer.

Und das hat genützt?

Ja, sehr. Wir haben diese Personen gefragt, was sie brauchen, und was ihre Kinder brauchen. Erklärt, wer wir sind, was wir machen und unsere Arbeit vorgestellt. Oft sind in der Woche nach einem solchen Anlass die Anmeldungen bei uns sprunghaft angestiegen. Dann hiess es:

"Mein Imam hat gesagt, ich muss kommen."

So haben wir versucht, neue Wege zu finden, damit uns die Leute besser verstehen und kennenlernen. Und konnten Misstrauen abbauen: Dass wir nicht die "Kontrolle" sind, die vorbeikommt, und der man beispielsweise alle Zimmer zeigen muss.

Welches sind die häufigsten Fragen, die junge Eltern Ihnen stellen?

Es wird viel mit dem Nachbarskind verglichen. Und dann sagen sie: "Mein Kind tut das und das nicht, das andere aber schon." Durch Mutter-Kind-Treffs, Spielgruppen und andere Möglichkeiten des Austauschs werden die Kinder viel früher miteinander verglichen. Da werden viele Eltern unsicher, ob ihr Kind sich gesund entwickelt. Hier leisten wir viel Übersetzungsarbeit und klären auf, weshalb die Natur dies und das so eingerichtet hat. Und warum beispielsweise Kinder klammern, die Angst haben, sich von der Mutter zu entfernen. Oder weshalb Babys, die nie Chance bekommen, sich am Boden frei zu bewegen und ihre Muskeln zu brauchen, bestimmte Entwicklungsschritte kaum vollziehen können, um kriechen oder gehen zu lernen.

Es ist also weniger frühe Bildung der Kinder als Bildung der Eltern, die sie leisten?

Richtig. Wir versuchen, ihnen dort zu helfen, wo sie anstehen. Und sie auf Punkte und Zusammenhänge aufmerksam zu machen, derer sie sich vielleicht nicht so bewusst sind. Oft hilft es auch, die Eltern zu fragen, wie sie aufgewachsen sind. Da zeigt sich dann in Migrantenfamilien manchmal, dass die Eltern als Kind sehr wohl draussen im Rudel mit anderen Kindern spielten. Sie selber aber vergessen, das es wichtig wäre, dass auch ihre Kinder unbeschwert draussen spielen können.

Welche sind die grössten Fallstricke für junge Eltern im Jahr 2018?

Diese Besorgnis, etwas falsch zu machen, kombiniert mit schlechtem Gewissen. Das geht durch alle Bildungsschichten hindurch. Da kann man sich gerne Teenagermütter zum Vorbild nehmen, die oft viel unbeschwerter mit ihrem Kind umgehen, da sie noch gar nicht so viel wissen darüber, was ihrem Kind alles schaden könnte. 40-jährige Mütter hingegen haben schon so viele Erfahrungen gemacht und schon so viel gehört und gelesen haben, dass sie mit langen Listen zu uns kommen, was wahrscheinlich bei ihrem Kind gerade nicht so gut laufen könnte.

Ist das schlechte Gewissen ein Mütterproblem?

Total. Viele Mütter denken, sie hätten versagt, wenn ihr Kind weint oder fremdelt. Dabei sind das alles wichtige Entwicklungsschritte. Erschwerend kommt heute sicher hinzu, dass sich nach der Geburt vieles beschleunigt hat. Durch die frühe Rückkehr vieler Mütter in den Beruf muss alles, was nach der Geburt Zeit braucht und sich langsam einspielen müsste, sehr schnell gehen. Stillen, Schlaf-Wach-Rhythmus, das Aufbauen einer Bindung, die Organisation der Familie und der Kinderbetreuung. Das bringt viel Stress für die Mütter - und es bleibt auch meist an ihnen hängen. Noch heute.

Wären hier die Väter mehr gefragt?

Die Realität ist, dass die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der Geburt für die Mütter viel komplizierter ist als für Männer. Dort, wo die Männer könnten, sollten sie also mitwirken, so dass nicht immer die Mütter die Hauptlast tragen. Und zwar auch nach einem Vaterschaftsurlaub. Ein Beispiel: Welcher Vater bleibt zu Hause, wenn die Kinder krank sind? Das sind doch fast immer die Mütter.

Und was sagen sie diesen Müttern?

Dann schauen wir uns diese Familie gemeinsam an und fragen, wo und von wem diese Mutter mehr Unterstützung bekommen könnte. Vielleicht muss der Vater dann auch einmal auf eine Trainingseinheit verzichten oder mit seinem Arbeitgeber sprechen.

Müssten denn die Frauen selbstbewusster werden und mehr einfordern?

Das Problem: Das mag man nicht, wenn man mit seinen Kräften am Ende ist. Ist man einmal in dieser Situation, mag man als Mutter nicht auch noch gross Forderungen stellen. Überdies hat der Kleinkinderbereich keine grosse Lobby. Deshalb war es wichtig, dass der Kanton im Jahr 2015 eine Frühförderungsstrategie in Kraft gesetzt hat, die alle Gemeinden in die Pflicht nimmt.

Das heisst für Sie, wenn der Staat möchte, dass die Frauen arbeiten, muss er ihnen helfen?

Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Und je früher man Kindern eine ruhige, sichere Kindheit ermöglicht, desto besser ist das für die Volkswirtschaft. Darüber gibt es genug Studien.