«Sie lebten für die Berge und fanden dort den Tod»: Wie spanische Medien über den Canyoningunfall in Vättis berichten Nachbarn und Bekannte erzählen von den vier Canyoning-Verunglückten aus dem Baskenland. Sie werden in der spanischen Presse als Abenteurer und erfahrene Schluchtenwanderer beschrieben. Ein ganzes Dorf trauert um eines der Unfallopfer – und sogar der Premierminister drückt sein Beileid aus.



Vier Spanier sind bei einem Canyoningunfall verunglückt, ein vierter wird nach wie vor vermisst. Bild: Raphael Rohner (Vättis, 13. August 2020)

«Sie waren Abenteurer, die die Natur liebten.» So beschrieb eine Nachbarin in der spanischen Zeitung «El País» die vier Männer, die bei einem Canyoningunfall letzte Woche in Vättis verunglückt waren. Die Verunfallten wurden in der Parlitobelschlucht von einem Unwetter überrascht und wurden wahrscheinlich von Gesteins- und Wassermassen mitgerissen. Drei Männer wurden bisher tot geborgen, eine vierte Person wird noch vermisst.

Auch andere spanische Medien griffen den Unfall auf. Nachbarn und Bekannte der vier Verunglückten beschrieben die Männer als Abenteurer und erfahrene Schluchtenwanderer. Zwei Verunglückte stammten aus Navarra, einer aus Bilbao, der vierte, noch Vermisste, ebenfalls aus Navarra – allesamt aus dem Baskenland.

Bekannte sagten zur spanischen, nationalen Online-Zeitung «El Español»:

«Das Canyoning war ihre grösste Leidenschaft.»

Alle seien grosse Fans des Abenteuersports gewesen. Dies zeigten auch ihre Profile in den sozialen Medien. Der 48-jährige Sportler aus Bilbao beschrieb sich auf Social Media als «auf Canyoning spezialisierter Amateurfotograf». Seine Bilder der Ausflüge wurden sogar in einer Museumsausstellung gezeigt.

Ganzes Dorf trauert um Unfallopfer

Der 33-Jährige Navarrese aus der 1000-Einwohner-Gemeinde Allo wurde von den Nachbarn als «sehr lebensfroh» beschrieben. In dieser kleinen Gemeinde kenne man jeden. Darum nähmen in diesen Momenten die Nachbarn, mit denen man aufgewachsen sei, Anteil am Schmerz der Familie. Der Stadtrat von Allo rief sieben Tage Trauer aus. Die Bürgermeisterin sagte:

«Heute gehören wir keiner Partei an. Wir sind alle eins.»

Über Twitter sprach auch der spanische Ministerpräsident den Familienangehörigen sein Beileid aus.

Gemäss «El Español» waren zwei der Basken in einer Bergsteigergruppe, bei der Profis und Sportliebhaber gemeinsam Ausflüge und Wanderungen unternahmen. Der 38-jährige Vermisste leitete einige dieser Aktivitäten, wie ein enger Freund der spanischen Zeitung erzählt. Er hinterlässt eine Frau, die auch am Unglücksort war, jedoch nicht die Schlucht hinunterstieg.

Qualifiziert und abenteuerlustig

Über den 30-jährigen Canyonist wurde berichtet, dass er den Sport seit Jahren praktiziere. Eine Bekannte beschreibt ihn als «Canyonist von klein auf». «Er war ein sehr gesprächiger Junge, er machte immer Witze», sagte die Besitzer einer Bar aus seinem Dorf. Auch in dieser Gemeinde seien alle wie eine Familie. Man sei am Boden zerstört.

Die nationale Zeitung «El País» schreibt über die vier Verunfallten: «Sie lebten für die Berge und fanden dort den Tod.» Ihre Ausflüge habe sie durch Gipfel, Schluchten und Klippen in Europa geführt. Aufgrund ihrer Erfahrung seien sie auch ohne Führer in die Parlitobelschlucht gestiegen. Eine Nachbarin sagte zur Zeitung, dass die Gruppe wann immer möglich mit ihrem Van eine Klippe aufsuchte. Ein Freund sagt über die Abenteuergruppe:

«Sie waren sehr qualifiziert im Canyoning und im Bergsteigen.»

Ein langjähriger Wanderfreund sagt: «Sie verehrten die Schluchten, diese waren ihre wahre Leidenschaft.»