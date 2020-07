Sie kehrt zurück: Die grösste Schweizer Fahne der Welt soll auch an diesem 1. August den Säntis Rot und Weiss strahlen lassen

Vom Unwetter zerzaust: Die Säntisfahne kehrt zurück

Gewitterstürme haben die Säntisfahne schon drei Mal in Folge zerrissen. Doch die Schwebebahn gibt nicht auf. Am Nationalfeiertag soll die grösste Schweizer Fahne der Welt erneut an der Säntis-Nordwand hängen.