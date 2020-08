Selbstunfall mit Motorrad in Herisau Am Samstag ist ein 21-jähriger Mann mit seinem Motorrad in eine Hecke geprallt. Er wurde dabei leicht verletzt.

Das Motorrad und die Hecke erlitten Sachschaden von rund 4'000 Franken. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden



(kapo/rms) Ein 21-jähriger Mann fuhr am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr, mit seinem Motorrad in Herisau auf der Schwellbrunnerstrasse in Richtung Schwellbrunn. Beim Beschleunigen des Fahrzeugs verlor er die Kontrolle über das Motorrad, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in eine Hecke. Er wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden am Motorrad und an der Hecke wird auf etwa 4'000 Franken geschätzt.