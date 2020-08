Selbstunfall in Reute: 51-Jähriger fährt in angetrunkenem Zustand Der Mann prallte mit seinem Fahrzeug in eine Stützmauer und verletzte sich dabei leicht.

Das Fahrzeug wurde um die eigene Achse geschleudert und blieb stehen. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

(kapo/rms) Am Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug, auf der Heidenerstrasse Richtung Reute. In einer scharfen Linkskurve, nach der Örtlichkeit Bruggtobel, fuhr er gerade aus und kollidierte mit einer Stützmauer am rechten Fahrbahnrand. Das Fahrzeug wurde um die eigene Achse geschleudert und blieb stehen. Der Fahrzeuglenker verletzte sich dabei leicht.

Ein Alkoholtest ergab, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls nicht fahrfähig war. Der Führerausweis wurde ihm deshalb auf der Stelle eingezogen. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.