Frontalkollision zwischen Hemberg und Urnäsch: Zwei Rega-Helikopter im Einsatz

Schwerer Unfall beim Säntis Classic: Warum wird der Schwägalppass für Velo-Events nicht gesperrt?

Am Sonntag wurde ein Teilnehmer der Radrundfahrt Säntis Classic in Urnäsch von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Würde die Sperrung der Schwägalpstrasse mehr Sicherheit bringen? Die Polizei winkt ab. Denn so leicht kann die Passstrasse nicht abgeriegelt werden.