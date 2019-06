Schwerer Unfall bei Säntis Classic: Autolenkerin übersieht Velofahrer auf Schwägalpstrasse +++ Rega fliegt Opfer ins Spital +++ Verkehr rollt wieder an Am Sonntag hat sich auf der Schwägalpstrasse auf der Höhe des Restaurants Rossfall ein schwerer Unfall ereignet. Eine bergwärts fahrende 37-jährige Frau übersah beim Abbiegen auf den Parkplatz der Beiz einen Teilnehmer der Säntis Classic. Der Mann trug beim Unglück schwere Kopfverletzungen davon.

Die Polizei regelt nach dem Unfall den Verkehr bei der Schwägalp. (Bild: Raphael Rohner)

(dwa) Laut Anton Sonderegger, Sprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei, ereignete sich das Unglück kurz vor 11 Uhr auf Höhe des Restaurants Rossfall.

Wie Sonderegger erklärt, wollte eine 37-jährige Frau – sie war von Urnäsch her in Richtung Schwägalp unterwegs – links auf den Parkplatz des «Rossfalls» abbiegen. Dabei übersah sie einen gleichaltrigen Velofahrer, der von der Schwägalp her kam.

Beim Verunfallten handelt es sich um einen Teilnehmer der Säntis Classic, die am Sonntag zum 20. Mal veranstaltet wurde. Dabei handelt es sich laut den Worten der Veranstalter auf deren Website um eine «sportliche Volksradtour». Sie führt auf gewöhnlichen, nicht abgesperrten Strassen von Weinfelden ins Appenzellerland auf die Schwägalp.

Auch Unfallverursacherin ins Spital gebracht

Der Velofahrer prallte beim Unfall frontal in den abbiegenden Personenwagen. Der 37-Jährige trug laut Anton Sonderegger schwere Kopfverletzungen davon und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Auch die Unfallverursacherin wurde ins Spital gebracht. Beim Unfall waren Glassplitter ins Wageninnere gedrungen, wodurch die Frau Verletzungen davontrug.

Strasse über zwei Stunden gesperrt

Die Schwägalpstrasse musste nach dem Unfall für über zwei Stunden komplett gesperrt werden. Kurz vor 13.30 Uhr wurden zunächst zahlreiche Velofahrer, die sich auf der Schwägalp gestaut hatten, in Richtung Urnäsch fahrengelassen, bevor der ganze Verkehr dann wieder rollte.