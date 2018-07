Schweizer enden jenseits von Schweden

- Noch fällt es schwer abzusehen, wie diese WM einzuordnen ist. Wir haben unglaublich attraktive Spiele gesehen, aber auch Langweiler, bei denen einem die Füsse eingeschlafen sind. Nur schon die Achtelfinals: Was waren das für Spiele am Samstag und Montag, aber was für zwei klägliche Vorstellungen am Sonntag. Eines hat sich deutlich herausgeschält: Uns reissen temporeiche Spiele aus dem Sessel, auch wenn ab und zu die Passgenauigkeit darunter leidet. Nicht mehr auszuhalten ist das verschleppte Kurzpassspiel der Spanier, Tiki-Taka in Zeitlupe. Weil die Russen aber nicht viel anderes taten, als den eigenen Strafraum abzusichern, entwickelte sich ein Spiel, das zu den bisher schlechtesten dieser Endrunde gehört. Kroatien gegen Dänemark war nur unwesentlich aufregender. Die Dänen erstickten die zuletzt so starken Slawen mit konsequentem Pressing spätestens ab der Mittellinie. Das blieb mir neben einem Jogger, der sich jeweils von der einen zur andern Seitenlinie bewegte, um weite Outeinwürfe zu zelebrieren, als einzig Bemerkenswertes von dieser Mannschaft in Erinnerung. Hingegen glänzten die Brasilianer mit Kombinationen und Sololäufen gegen ebenfalls quicklebendige Mexikaner wie zu besten Zeiten. Und was zunächst schläfrige Belgier und defensive Japaner nach der Pause auf den Rasen zauberten, war begeisternd. Beide wollten den Sieg noch vor der Verlängerung.

- Der Videobeweis ist mehrheitlich akzeptiert. Er macht nicht nur den Fussball gerechter, sondern auch die Schiedsrichter besser. Kaum je zuvor sind die Spielleiter so selbstbewusst und mit klarem Urteil aufgetreten wie an diesem Turnier. Sie wissen, wenn kein Einwand von oben erfolgt, zumindest eine fachliche Zweitmeinung hinter sich. Andernfalls gehen sie hin zum Bildschirm und lassen sich je nachdem gerne eines Besseren belehren. Sie pfeifen somit genau das, was sie sehen, und widerstehen der Versuchung, in einer aufgeheizten Atmosphäre einen populistischen Entscheid zu fällen. Wie oft hätten wir uns schon über Fehlentscheide aufgeregt, wenn sich nicht der Assistent aus dem Videoraum gemeldet hätte. Aber allzu oft meldet er sich nicht. Und das ist das Entscheidende. So lässt sich auch erklären, weshalb in der Bundesliga, wo die Video-Assistent-Review VAR in der Saison 2016/17 ein Jahr lang trocken geprobt wurde, nach der Einführung das Chaos herrschte. In der vergangenen Winterpause riet das Fachmagazin „Kicker“ allen Ernstes, den Videobeweis sofort wieder abzuschaffen. Die Deutschen scheiterten an ihrer sprichwörtlichen Gründlichkeit. Sie wollten den Fehlentscheid auch in Zweifelsfällen abschaffen. Dass sich der Videoassistent in vielen, wenn auch nicht in allen, Situationen als nützlich erweist, ist bisher die Überraschung des Turniers in Russland. (th)