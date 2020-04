Kolumne Schwefeldämpfe aus dem Toggenburg Robidogs, Dopingproben und esoterische Beiträge zu Corona: Was die Ostschweiz dieser Tage auch noch beschäftigt.

Silvan Lüchinger Coralie Wenger

In Appenzell hat die Polizei in einem Vereinslokal einen Pokerclub ausgehoben. Dabei wurden gleich mehrere Vergehen festgestellt. Das Pokerturnier war illegal. Es befanden sich zu viele Spieler im Raum und der Wirt hatte die Männer trotz geschlossener Beiz bedient. Die Pokerer zeigten sich reuig, bedauerten aber, dass ihnen die Polizei nicht erlaubte, zum Abschluss noch einen Tschau Sepp zu spielen.

«Diejenigen Menschen, die auf der Erde das Sagen haben (…), haben dieses Virus in die Welt gesetzt, um ihre Pläne zu verwirklichen. (…) Ihr müsst keine Angst vor dem Virus haben.» Diesen und anderen Schwachsinn verbreitet Christine von Dreien, Esoterikerin aus dem Toggenburg. Sollten die Risikogruppen doch noch weggesperrt werden, müsste man diese Massnahme auf von Dreien und ihre Mutter ausdehnen. Nicht weil sie besonders gefährdet wären, sondern weil sie gefährlich dumm daherreden.

In der Isolation Gesellschaft leisten könnte ihnen ja jener wütende Mann, der sich an die Polizei wandte, weil er nicht im Restaurant sitzen und Kaffee trinken durfte. Lange würde er aber wohl nicht aushalten mit den beiden. Die Polizei hat ihm erklärt, worum es geht. Er hat es begriffen.

Die weltweite Corona-Pandemie trifft indirekt auch die Firma Berlinger Special aus Ganterschwil. Weil nahezu alle grossen Spitzensport-Anlässe abgesagt sind, werden auch viel weniger Dopingproben erhoben. Dass deswegen weniger gedopt wird, ist nicht anzunehmen. Nur weniger oft auf Befehl ins Berlinger-Fläschchen gebrünzelt.

Vielen Buchsern erschien die vom Gemeinderat auf 150 Franken festgesetzte Hundesteuer als etwas gar hoch. Sie sammelten Unterschriften, und siehe da – im Rathaus liess man sich erweichen. Jetzt zahlen die Hündeler nur 120 Franken pro Tier. Als Gegenleistung müssen sie im Turnus die Robidogs selber leeren. Halter von Doggen kommen öfter dran als solche von Pinschern. Katzenhalter sind von der Abgabe leider befreit.

Österreich hat den kürzesten Seeanstoss aller drei Anrainerländer. Dennoch sind alle Vorarlberger Häfen geschlossen. Einzig die Berufsfischer dürfen ausfahren. Anders am Schweizer Ufer. Hier wird eingewassert, was das Zeug hält. Da spürt man es wieder: Die Österreicher hatten zwar einen Kaiser – aber eine Seglernation waren sie halt nie.

Das Thurgauer Veterinäramt kommt seit dem Fall Hefenhofen nicht mehr zur Ruhe. Erst im November hatte der neue Amtstierarzt seine Stelle angetreten. Jetzt geht er bereits wieder – nachdem mehrere Mitarbeiter wegen des schlechten Arbeitsklimas und des ruppigen Umgangstons gekündigt hatten. Wenn es der Kanton nicht kann, soll er doch die Tiere selber den richtigen wählen lassen.

Daran wird nicht mehr gerüttelt: Der zweite Wahlgang zur vollständigen Besetzung der St.Galler Kantonsregierung am 19. April findet statt. Gewählt werden kann allerdings nur schriftlich. Nun gibt es aber Leute, die nicht zum Briefkasten gehen wollen oder wollen. Damit auch sie ihr Wahlrecht wahrnehmen können, hat die Staatskanzlei ein paar Hundert Brieftauben angeschafft. Sie können ab Montag unentgeltlich bestellt werden. Auf Wunsch werden nach Möglichkeit Tauben in den bevorzugten Parteifarben geliefert. Die Staatskanzlei bittet darum, die Vögel nach Gebrauch nicht in den Notvorrat zu legen.