In der Schweiz ist Schulthek vermutlich der gebräuchlichste Begriff für das Gepäckstück, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Schulunterlagen verpacken. Der Begriff «Thek» kommt aus dem Griechischen und steht gemäss dem Schweizerischen Idiotikon für «Behälter, Kapsel, Büchse, Kasten, Futteral für Schreibgerät». Auch die Bibliothek oder die Videothek gehen auf den gleichen Ursprung zurück. Das gilt auch für die Theke in der Bar. Diese hat ihren Namen von der Ladentheke geerbt, die oft mit Schaukästen versehen war. In diesen wurden Waren aufbewahrt.

Der Schulranzen, der zum Beispiel in Deutschland gebräuchlicher ist, hat seinen Namen nicht vom umgangssprachlichen Ranzen der Kuh geerbt, wie man vielleicht vermuten könnte. Das Wort kommt vom niederdeutschen Wort rentsel, was so viel wie Sack bedeutet.

Das vereinzelt vorkommende Wort Felleisen hat übrigens «weder mit Fell noch mit Eisen etwas zu tun», wie Paul Angehrn, ehemaliger Mitarbeiter des Schulmuseums Mühlebach, schreibt. Das Wort leite sich vom französischen valise (Koffer) her.