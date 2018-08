Überfall auf Hanfplantage in Altstätten: Verletzungen der Bewacher nicht gewollt

Am Mittwoch ist am Kantonsgericht St.Gallen der Prozess rund um den Überfall auf eine grosse Hanfplantage in Altstätten zu Ende gegangen. Im Zentrum des dritten Verhandlungstages standen die Plädoyers der Verteidigung.