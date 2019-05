Der Wahlkampf ist vorbei: Im Pfalzkeller begegneten sich die Ständerats-Kandidaten schon fast als Familie Über Monate sind sie sich phasenweise fast täglich begegnet, haben Veranstaltungen und Podien gemeinsam bestritten. Nun trennen sich ihre Wege – vorerst. Gut möglich, dass sie sich in Bern oder im nächsten Wahlkampf wieder kreuzen. Regula Weik

Gewählte und nichtgewählte Ständeräte in fröhlicher Runde: Mike Egger, Paul Rechsteiner, Susanne Vincenz-Stauffacher und Benedikt Würth (von links). (Bild: Michel Canonica)

Ihre Rangordnung scheint klar: Benedikt Würth, Susanne Vincenz-Stauffacher, Mike Egger. So hatte die Rangierung im ersten Wahlgang gelautet, so lautete sie auch gestern. Würth war als Favorit ins Rennen gegangen. Nun ist er der neue St. Galler Ständerat. An «Ständerat Benedikt Würth» werde er sich erst noch gewöhnen müssen, meint der strahlende Sieger. 50669 St. Gallerinnen und St. Galler haben dem Regierungsrat und Finanzchef ihre Stimme gegeben. Er habe seinen Anteil nochmals steigern können, das sei nicht selbstverständlich, meint Würth.

Wer Würth, Vincenz und Egger im Pfalzkeller beobachtet, kann sich nur schwer vorstellen, dass sich die drei ­bekämpft haben. Sie scherzen, lachen, klopfen sich anerkennend auf die Schultern. Schon fast eine Familie? Oder pure Erleichterung über das Ende des Wahlkampfs? Susanne Vincenz findet es fast etwas schade, dass es keinen dritten Durchgang gibt. Ihre Energie und ihre Lust, zu kämpfen, scheinen ungebrochen. Freund und Feind attestieren der FDP-Kantonsrätin, während des Wahlkampfs an Profil gewonnen zu haben. Und an Bekanntheit. «Das nehme ich gerne mit für den Herbst», sagt sie. Ihre nächste politische Ambition ist kein Geheimnis: Sie will Nationalrätin werden. Auf die Frage, ob nun auch die Regierung locke, wiederholt sie ihre frühere Antwort: «Aktuell ist das kein Thema.»



Die Enttäuschung darüber, dass es Susanne Vincenz nicht zum Sprung in die kleine Kammer gereicht hat, ist einigen Frauen im Pfalzkeller ins Gesicht geschrieben. Es sei immer dasselbe: Am Schluss stehe die Parteitreue über der Frauensolidarität. Vincenz selber hat die Frauenfrage nie ins Zentrum ihrer Kampagne gerückt. Es habe sich bezahlt gemacht, «nahe beim Volk und im ganzen Kanton unterwegs» gewesen zu sein, weicht sie auf die Frage nach mangelnder Frauensolidarität aus.



SVP geht über die Bücher



Für die SVP ist die Niederlage eine Wiederholung einer alten Wahrheit: Wenn es um Personenwahlen geht, fehlen der Partei nach wie vor mehrheitsfähige Köpfe. «Wir haben noch Potenzial für den Herbst», sagt Mike Egger. Zusätzliche bürgerliche Vertreter stünden dem Ständerat gut an, sagt der Nationalrat. Ob die Partei für die ordentlichen Ständeratswahlen erneut auf Egger setzt, liess sie gestern offen. Erst werde das ­Resultat analysiert. Die Motivation des Rheintalers ist jedenfalls ungebrochen – «ich bin gerne bei den Leuten». Trotz der nationalen Vorlagen, die einige SVP-Wähler an die Urne gebracht haben dürften, ist es Egger nicht gelungen, die breite Parteibasis abzuholen. «Das Klischee, ein Ständerat müsse graue Haare haben, ist überholt», sagt er gut gelaunt. Gut möglich aber, dass ob des Resultats den Parteiverantwortlichen ein paar graue Haare wachsen.