Schmerikon Brand in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr evakuiert Anwohnende Am Samstagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Mürtschenstrasse in Schmerikon. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine 28-jährige Frau wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bild: BRK News

Am Samstagabend kurz vor 21 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen den Hinweis, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Mürtschenstrasse in Schmerikon eine starke Rauchentwicklung festzustellen sei. Simon Anderhalden, Polizeisprecher erklärte gegenüber BKR News, dass die zuständige Feuerwehr einen Brand in einem Kellerabteil feststellen konnte. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Gemäss Anderhalden habe sich der Rauch im Mehrfamilienhaus ausgebreitet, daher konnte ein Teil der Bewohner das Gebäude nicht selbstständig verlassen. Sie wurden von der Feuerwehr evakuiert. Eine 28-jährige Frau wurde mit Verdacht Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Die Einsatzkräfte organisierten gemeinsam mit der politischen Gemeinde eine Sammelstelle in einem Schulhaus, wo die Bewohner betreut wurden. Sie konnten im Verlaufe der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz stand die zuständige Feuerwehr mit rund 40 Angehörigen, zwei Rettungswagen mit einem Sanitätseinsatzleiter, ein Notarzt sowie mehrere Patrouillen und Fachdienste der Kantonspolizei St.Gallen. Die zuständige Staatsanwältin sowie ein Vertreter der politischen Gemeinde rückten ebenfalls aus.

Zur Brandursache können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt. (kapo/fra)