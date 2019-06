Live Schlussergebnis: Die St.Galler Bevölkerung befürwortet eine Erweiterung der HSG am Platztor Der Kanton St.Gallen kann am Platztor einen zusätzlichen Campus für 3'000 Studierende und Dozierende realisieren. Ende 2027 soll eröffnet werden. Martin Oswald Das Resultat 62.91 Prozent der St.Galler Stimmbevölkerung stimmen Ja. Alle Wahlkreise nehmen die Vorlage an.

Der Kanton St.Gallen kann somit am Platztor einen zusätzlichen Campus für 3'000 Studierende und Dozierende sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter realisieren.

Die Gesamtkosten für den Campus Platztor belaufen sich auf 207 Millionen Franken. Der Kanton übernimmt 160 Millionen Franken, die Stadt zwei Millionen Franken, die Universität 20 Millionen Franken und der Bund voraussichtlich 25 Millionen Franken. Der Kanton beginnt die Bauarbeiten gemäss Planung 2024. Ende 2027 will er den Campus eröffnen.

Die Stimmbeteiligung liegt bei tiefen 26.08%. Worum geht es?

Die Bauten der Universität St.Gallen sind seit Jahren überbelegt. Laut Kanton benötigt die HSG deshalb mehr Raum, um ihre Kernaufgaben – Lehre, Forschung und Weiterbildung – qualitativ hochstehend erfüllen zu können. «Aktuell können die räumlichen Engpässe nur mit befristeten Provisorien und einer stetigen Übernutzung der Gebäude bewältigt werden», heisst es dazu in der kantonalen Abstimmungsbroschüre. Die Strategie des Kantons für die Universität sieht deshalb vor, den bestehenden Campus Rosenberg mit einem zweiten Standort zu ergänzen. Auf dem Areal Platztor am Rand der nördlichen Altstadt der Stadt St.Gallen soll der zentrale Ausbauschritt für die HSG realisiert werden. «Der neue Campus soll sich durch ein vielfältiges, zukunftsgerichtetes und innovatives Angebot für Lehre und Forschung in einem urbanen Umfeld auszeichnen», schreibt der Kanton St.Gallen. Rund 3000 Studierende sowie Dozierende und Mitarbeitende sollen künftig im Campus Platztor ein- und ausgehen.

Die grossen Parteien haben alle die Ja-Parole beschlossen. Inzwischen hat sich auch ein überparteiliches Ja-Komitee gebildet mit Vertreterinnen und Vertretern von CVP, FDP, Grünen, Grünliberalen, SP und SVP. Auch der St.Galler Gewerbeverband, die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) sowie die Wirtschaft Region St.Gallen (Wisg) haben sich dem Komitee angeschlossen. Im Kantonsparlament war die Vorlage praktisch unbestritten; in der Februarsession stelle es sich mit 101 Ja zu 3 Nein deutlich hinter die Vorlage.

Um das Image der HSG steht es nach den zahlreichen Skandalen nicht zum Besten. Wie stark sich dies in der Abstimmung über die Erweiterung niederschlagen wird, ist offen. Proteststimmen gibt es vor allem bei der SP (die HSG sei nach wie vor «eine Kaderschmiede des Neoliberalismus») und der SVP («wegen des ganzen Schlamassels»); der Raumbedarf wird von beiden Parteien aber nicht in Frage gestellt. Einzig die Jungsozialisten des Kantons haben die Nein-Parole beschlossen. «Solange an der HSG blind eine neoliberale Ideologie gelehrt wird, kann die Juso einer Ausweitung der Universität nicht zustimmen», heisst es in einem Positionspapier.

