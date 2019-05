Schlupfhuus: Streit um Kosten dauert schon lange Der Kanton St.Gallen will das Schlupfhuus auf Frühling nächsten Jahres schliessen. Der Entscheid überraschte. Doch hinter den Kulissen dauert der Streit um Tarife, Defizite und Auslastung schon seit Jahren an. Kaspar Enz

Weihnachten im Schlupfhuus: Wenn es zu Hause nicht mehr geht, ist es für Kinder und Jugendliche ein Unterschlupf. (Bild: Hanspeter Schiess, 25.12.2018)

Dies ist ein Artikel der "Ostschweiz am Sonntag". Die ganze Ausgabe lesen Sie hier.

Das St.Galler Schlupfhuus soll Ende März 2020 seine Türen endgültig schliessen. Eine Notunterkunft für Kinder soll zwar in anderer Form weiter bestehen. Trotzdem kritisert die kantonale SP den Entscheid in einem Vorstoss als «überraschend und befremdlich». Zumal der Kanton den Entscheid mit der Wirtschaftlichkeit des Unterschlupfs für Kinder in Not begründete.

Erst im Herbst, bei der Beratung einer Anpassung des Sozialhilfegesetzes, sei die Finanzierung angepasst worden. «Unverständlich, weshalb der Kanton nicht abwartet, wie sich das auswirkt», sagt der Wiler SP-Kantonsrat Dario Sulzer.

Das Ende war immer zu befürchten

Für Roger Scherrer, Leiter des Schlupfhuus, kam der Entscheid nicht überraschend. Seit über vier Jahren leitet er die Notunterkunft für Kinder und Jugendliche. Die Frage nach den Kosten hat ihn stets begleitet. «Das Ende war immer zu befürchten», sagt er. Jahr für Jahr versuchte er zu sparen. Die Zahl der Stellen ist in den letzten Jahren zurückgegangen. 2013 kostete das Schlupfhuus noch über 1,5 Millionen Franken, in den letzten Jahren noch zwischen 1,2 und 1,3.

Doch es reichte nicht. «Manche Gemeinden sahen Rot, wenn sie das Wort Schlupfhuus nur hörten.» Zu hoch schienen die Kosten: Rund 800 Franken kostete der Aufenthalt eines Kindes im Schlupfhuus pro Tag noch im Jahr 2017. Zwei Drittel davon müssen die Gemeinden tragen. Kein Wunder, hätten sie die Kinder so schnell wie möglich woanders plazieren wollen. Ob deshalb die Auslastung sank? Während die Zahl der Kinder, die im Schlupfhuus Schutz fanden, recht konstant war, blieben sie im Schnitt weniger lang.

2017, nach einigen Jahren Konstanz, erreichte die Auslastung mit rund 30 Prozent einen Tiefpunkt. Es resultierte ein Defizit von über 300000 Franken – das der Kanton zusätzlich zu seinem Anteil an den Tarifen tragen musste. 2018 wurde der Tarif deutlich gesenkt. Die Auslastung lag wieder bei über 51 Prozent, doch wegen der tieferen Tarife sank das Defizit kaum.

Unvermeidliche Defizite

An den Tarifen und dem Defizit komme man allerdings kaum vorbei, meint Arno Noger. Er ist Präsident der Stiftung Ostschweizer Kinderspital. Diese trägt das Kinderschutzzentrum St. Gallen (KSZG). Das Schlupfhuus ist ein Teil davon. Doch während die Beratungsstelle und die Präventionsarbeit des Zentrums vom Kanton mittels eines Leistungsauftrags abgegolten werden, wird das Schlupfhuus nach einer interkantonalen Vereinbarung (IVSE) finanziert, die für alle Heime gilt.

Die Beteiligung bringt Gelder vom Bund. Aber die Kosten werden pro Klient abgerechnet. Leere Betten treiben deshalb die Tarife in die Höhe. Doch als Notunterkunft muss das Schlupfhuus freie Plätze bereitstellen.

«Wir haben schon viele Möglichkeiten geprüft, die Auslastung zu erhöhen», sagt Noger: Eine Öffnung für Kinder unter sechs Jahren oder unbegleitete Minderjähruge Asylsuchende. Die Mitarbeiter könnten die Familien der Klienten länger begleiten. Am Ende entschied man sich aber gegen alle Vorschläge. So hätte das Schlupfhuus zwar eine Grundauslastung. «Aber haben wir dann noch Kapazitäten, wenn jemand anklopft?» Denn das Schlupfhuus ist bei weitem nicht immer leer. «Seit Anfang 2019 sind wir immer voll», sagt Roger Scherrer.

Kindesschutz auf drei Standbeinen Das Kinderschutzzentrum St.Gallen (KSZSG) wird von der Stiftung Ostschweizer Kinderspital getragen und hat drei Standbeine. Die Beratungsstelle In Via berät und begleitet Kinder und Jugendliche, die von körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt oder Vernachlässigung betroffen sind. Auch Eltern, Bezugspersonen oder Behörden können sich an die Stelle wenden. Das Ressort Weiterbildung und Prävention informiert zu Themen wie Kinderschutz, Kindsmisshandlung, aber auch zu den Gefahren von Medien. Dafür bietet es Workshops und Kurse für Schulklassen wie auch für Lehrer, Eltern oder andere Fachpersonen an. Im Schlupfhuus finden Kinder und Jugendliche in Not rasch Schutz. Meist sind sie zu Hause von körperlicher oder seelischer Gewalt betroffen. Rund die Hälfte der Fälle werden dem Schlupfhuus von der Kesb zugewiesen. Auch Schulpsychologen oder Ärzte schicken Kinder hierher, manche Jugendliche suchen die Notunterkunft von sich aus auf. Hat sich die Situation entschärft – auch unter Mithilfe der Schlupfhuus-Mitarbeiter – kehren viele der Kinder wieder nach Hause zurück. In anderen Fällen muss eine längerfristige Lösung gefunden werden. Das Schlupfhuus hat acht Plätze und ist rund um die Uhr offen. (ken)

Suche nach der richtigen Grösse

Das zeigt: Eine betreute Notfallunterkunft für Kinder und Jugendliche in Notsituationen ist nötig. Das bestreitet auch der Kanton nicht. «Das Angebot braucht es», sagt Christina Manser, Leiterin des Sozialamtes des Kantons. Es müsse einfach wirtschaftlicher sein. Ein Betrieb mit acht Betten wie das Schlupfhuus sei aber wohl zu klein dafür. «Und für ein grösseres Notfallangebot ist das Einzugsgebiet zu klein.» So sucht der Kanton nun bis im nächsten Frühling eine neue Lösung: Am besten angehängt an eine Institution, die bereits einen 24-Stunden-Betrieb führt. «Und es müssen Fachleute da sein, die mit jungen Menschen und Familien arbeiten können.» Eine regionale Verteilung des Notfallangebots sei eher unzweckmässig.

Dabei kommen manche Kantone auch ohne ein Schlupfhuus aus. Aus dem Thurgau landen zwar vereinzelte Fälle in St. Gallen. Aber wenn Thurgauer Kinder oder Jugendliche schnell platziert werden müssen, kommen sie meist ins Kantonsspital Münsterlingen, sagt Stephan Felber, Generalsekretär des Departementes für Justiz und Sicherheit. Gleichzeitig sucht die Kesb nach Pflegefamilien, die freie Plätze haben. «Die sind meist schnell gefunden», sagt Felber. Die Kinder bleiben nur wenige Tage im Spital. Allerdings gebe es beim Thema Kinderschutz noch Verbesserungspotenzial. «In dem Bereich spielen viele Akteure mit, da weiss manchmal die eine Hand nicht weiss, was die andere tut.»



Auch in St.Gallen seien die Fälle früher oft im Kinderspital gelandet. Optimal ist die Lösung aber nicht, meint Noger. Meist gehe es ja nicht um medizinische Probleme. «Aus Sicht des Kinderspitals sind wir froh, dass es das Angebot gibt.» Gerade wenn sich im Spital bei Kindern Anzeichen von Gewalt oder Vernachlässigung zeigen. «Ob das organisatorisch zum Spital gehört, ist zweitrangig. Es wäre aber gut, wenn es nicht zu weit weg ist», sagt Noger.

Kopfzerbrechen hat ein Ende

Er entlässt das Schlupfhuus mit gemischten Gefühlen aus der Obhut der Stiftung. «Einerseits hätten wir es gerne bei uns behalten. Denn es passt zum Angebot des Kinderschutzzentrums», sagt er. Allerdings hätten die ständigen Diskussionen um Kosten und Auslastung in den letzten Jahren auch viel Kopfzerbrechen bereitet. Das Ende des Schlupfhuuses in seiner heutigen Form könne so auch eine Chance sein, sagt er.

Beim Amt für Soziales ist man jedenfalls zuversichtlich, bis im März 2020 eine Lösung bei einer bereits etablierten Institution zu finden. Vieles sei aber noch offen, zum Beispiel wie der Kanton dem Schlupfhuus-Nachfolger den Notfalldienst abgelte. «Diese Frage stellt sich jetzt wieder», sagt Manser. Die Lösung nach der interkantonalen Vereinbarung IVSE sei bewährt. «Das Schlupfhuus war auch im Vergleich mit ähnlichen Organisationen teuer», sagt sie. Eine Zusammenarbeit mit anderen Angeboten sei eher üblich.

Wer auch immer die Aufgabe übernimmt, leicht wird sie nicht. «Wir sind hoch spezialisiert im Kindesschutz», sagt Roger Scherrer. Rund die Hälfte der Mitarbeiter ist über 16 Jahre dabei. «Wenn es klingelt, und ein Jugendlicher vor der Tür steht, wissen wir, was auf uns zukommt»: Nicht nur ein Kind in Not, sondern meist eine ganze Familie, die Hilfe braucht. «Die Arbeit mit den Eltern ist sehr wichtig», sagt er. «Ob das so leicht in einen bestehenden Betrieb passt, muss man klären.»